Ovaj dan pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće pozitivnu atmosferu na poslu i konstruktivan razgovor sa saradnicima, a nekim horoskopskim znacima moguće je javljanje respiratornih infekcija. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš dnevni horoskop.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Tokom ovog dana bićete u situaciji da revidirate jednu svoju poslovnu saradnju. Dogovor sa saradnicima pretrpeće promenu. Sve više razmišljate o osobi koju ste upoznali preko prijatelja. Očekuje vas sastanak. Zdravlje bi moglo da bude ugroženo usled preterane izloženosti stresnim situacijama.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Nova zaduženja na poslu zahtevaju ovladavanje novim znanjima, pa možete proći kroz period edukacije. Spremni ste na to da pređete granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj gajite sve jača osećanja. Mogući su problemi s krvotokom, cirkulacijom, venama...

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Složena situacija koja se tiče papirologije danas može da stvori zastoj u tempu poslovanja. Problem rešite timski. Osoba koja vam se dopada igra igru vruće-hladno. Teško vam je da zauzmete pravi stav. Hormonalna neravnoteža može stvarati probleme ženskim pripadnicima ovog znaka.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Ovaj dan donosi vam pozitivnu atmosferu na poslu i konstruktivan razgovor sa saradnicima. Uspešan poslovni dogovor. Osećate prezasićenost stereotipnom svakodnevicom između vas i partnera. Maštate o zajedničkom putovanju. Mogući su jaki bolovi u stomaku.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Mogući su zastoji u platnom prometu, zato je neophodno oprezno upravljati novcem. Vaš odnos s partnerom sve se više stabilizuje. Između vas dolazi do sve većeg zbližavanja. Povedite računa o osetljivim očima, pucanju kapilara itd.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Zbog nepredviđenog spleta okolnosti moraćete da organizujete vanredni poslovni sastanak. Očekuje vas promena plana. Između vas i partnera može ponovo da se javi neki stari problem, rešite to zajedničkim razgovorom. Zdravlje bi vam moglo biti ugroženo ako nastavite s neredovnom ishranom.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Očekuje vas podrška neke uticajne osobe, koja će vam pomoći da prebrodite nestabilan period. Odluke donosite na timskom nivou. Želite da promenite nešto u odnosu s partnerom. Otvoreno recite šta vam smeta. Moguće su respiratorne infekcije.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Ovaj dan može vam doneti uspeh u kreativnim zanimanjima i uslužnim delatnostima, kao i u radu s klijentima. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom koju ste nedavno upoznali preko prijatelja. Čuvajte glavu od eventualnih povreda.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Potrudite se da danas prvo uradite ono što je najvažnije. U suprotnom, može doći do probijanja krajnjeg roka. Vaš odnos s partnerom može biti isprekidan. Atmosfera neizvesnosti okružuje vaš ljubavni plan. Mogući su problemi na nervnoj bazi.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

U poslovanju su mogući zastoj i neočekivane prepreke. Pripremite rezervni plan. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira. Neophodan je onaj peti element da pokrene stari žar. Povedite računa o nožnim zglobovima, skloni ste manjim povredama.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak na kom ćete dobiti nov projekat ili nova zaduženja. Novi elementi u radnom okruženju. Partner će vam prirediti neko lepo iznenađenje. Pred vama je lep izlazak u društvu. Izbegavajte preteran unos alkohola, ostanite maksimalno pribrani.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Današnji poslovni sastanak proteći će u znaku uspeha, ali i kompromisnog rešenja. Pobrinite se za fleksibilne rokove. Upoznaćete veoma zanimljivu osobu preko posla. Između vas može doći do zbližavanja. Mogući su problemi s bubrezima. Unosite više vode u organizam.

