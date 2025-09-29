Slušaj vest

Ako vaša veza ne traje duže od nekoliko meseci i stalno se pitate šta je razlog prekida, čak i kada se na početku čini da je sve kako treba – možda odgovor leži u zvezdama. Iako odnosi zavise pre svega od ljudi koji su u njima i njihove spremnosti da se potrude, astrologija ponekad može igrati svoju ulogu.

Prema portalu Pinkvilla, sledeći horoskopski znakovi važe za one sa najviše neuspešnih veza i najmanje sreće u ljubavi:

Rak

Rakovi imaju izuzetno mnogo poteškoća kada je reč o održavanju veze. Bez obzira na to koliko se trude, često završe u neuspešnim odnosima. Nije da ne žele da veza uspe – već se jednostavno ispostavi da sve što rade nije dovoljno ili deluje nedovršeno.

Devica

Device takođe često prolaze kroz prekide. Razlog tome je njihova težnja ka savršenstvu u vezama. Jedna greška partnera može ih udaljiti, jer gube interesovanje čim stvari nisu idealne. Pored toga, sklone su da pomešaju fizičku privlačnost sa ljubavlju – što ih često vodi u emotivna razočaranja.

Bik

Bikovi prolaze kroz mnoge emotivne padove. Iako uvek daju sve od sebe u vezi, njihovi partneri često žele više ili imaju veća očekivanja. Bez obzira na trud koji ulažu, nekako se čini da drugoj strani to nikada nije dovoljno – i to često dovodi do kraja veze.

Škorpija

Škorpije imaju običaj da ulaze u veze i donose emotivne odluke bez mnogo razmišljanja. Zbog toga nakon nekoliko meseci počinju da osećaju da nešto nije kako treba. Počinju da traže mane u partneru i da veruju kako zaslužuju bolje. Ova stalna potraga za idealnim često rezultira brojnim neuspešnim vezama.

