Advokatica za razvode uputila je ozbiljno upozorenje svima koji razmišljaju o isprobavanju novog, zabrinjavajućeg trenda u svetu zabavljanja, koji se sve više širi društvenim mrežama.

Iako se mnogi od nas našu u situaciji da nova, uzbudljiva osoba ispadne potpuni promašaj, novi način rešavanja tih situacija može doneti više štete nego koristi, prenosi LADbible. Razlozi za raskid mogu biti različiti – od hrkanja i neurednosti, do neslaganja sa porodicom. U takvim situacijama, raskid je često najlogičniji i najzdraviji korak.

TikTok trend: "Budi s njima dok ih ne zamrziš"

Međutim, na TikToku se pojavio novi trend pod nazivom "budi s njima dok ih ne zamrziš". Ideja je da ostanete u vezi čak i kada ste potpuno svesni da odnos ne funkcioniše i da vam se partner više ne dopada.

Logika koja stoji iza ovog pristupa jeste da će vam biti lakše da prebolite osobu ako je toliko zamrzite da ne ostane ni trunka sumnje ili nostalgije tipa „šta bi bilo kad bi bilo“. Bićete jednostavno srećni što ste se te osobe rešili.

Poređenje je prilično slikovito – umesto da bacite mleko čim osetite da se pokvarilo, čekate da se na njemu pojavi buđ.

Upozorenje stručnjaka

Ipak, advokatica za razvode upozorava da ovakav pristup može izazvati mnogo više problema nego što ih rešava. Glavni razlog je taj što što duže ostajete s nekim, vaši životi postaju sve više isprepletani. Zajedničke finansije, nekretnine, imovina, kućni ljubimci, a zatim i brak i deca, čine svaki raskid neuporedivo komplikovanijim i stresnijim od običnog razgovora uz kafu ili poruke preko telefona.

Rozalind Ficdžerald, advokatica specijalizovana za razvode u firmi Rayden Solicitors, objasnila je za The Mirror zašto je odlaganje raskida loša ideja ako želite da sve prođe što bezbolnije.

- Kada su partneri na bilo koji način isprepletali svoje finansije – ili, još značajnije, dobili decu – namerno pretvaranje ljubavi u mržnju može samo učiniti razdvajanje još gorim, složenijim i skupljim.

"Ako veza ne funkcioniše – bolje je na vreme podvući crtu"

Ficdžerald dodaje da je za razrešenje zajedničke imovine i finansija neophodna razumna i civilizovana komunikacija, što je gotovo nemoguće ako se partneri međusobno mrze.

- A šta može biti pogubnije za mentalno zdravlje deteta nego roditelji koji se mrze? Koliko god roditelji pokušavali da to prikriju, deca uvek primete – bilo kroz tenziju, bilo kroz tišinu i izbegavanje. Primetiće ako njihovi roditelji nikada ne razgovaraju pri viđanju i osetiće napetost.

Zato je poruka jasna: ako veza ne funkcioniše, bolje je prekinuti je na vreme nego čekati da ljubav preraste u mržnju – jer to može dodatno zakomplikovati živote svih uključenih.

