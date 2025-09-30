Slušaj vest

Bivši košarkaš i ljubiteljima kvizova dobro poznato lice, Dušan Macura, debitovao je u ulozi Tragača u kvizu Potera, nakon što se prethodno na istoj poziciji našao u Superpoteri. U njegovoj prvoj Poteri u novoj ulozi, dočekao ga je tim iskusnih i hrabrih takmičara, sa kojima se već susretao u Superpoteri.

Neustrašiva četvorka, koja iza sebe ima nekoliko učešća u oba formata, bila je spremna da se revanšira za svoje neuspele pokušaje u prethodnim učešćima. Njihovu rešenost, dodatno je potvrdila činjenica da su svi pokušali da se izbore za višu ponuđenu sumu, ali je samo jednom od njih to polo za rukom.

Milutin Milić u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija

Milun Erić pokušao je da u zajedničku kasu prenese 400.000, Marija Parezanović 500.000, Vladimir Milenković 700.000, a Milutin Milić 600.000 dinara. Igra je bila neizvesna, znanje poprilično ujednačeno i na strani takmičara i na strani Tragača. Ipak, samo je Milutinu pošlo za rukom da pobegne Tragaču i zasluži mesto u finalnoj Poteri.

Nakon dva poraza u Poteri i jednog u Superpoteri, može se reći da je ovo za Milutina bila „treća sreća“, ali objektivno gledano fenomenalno znanje je zapravo doprinelo njegovom trijumfu.

U igri „1 na 1“ Milutin je Macuru, uz dva vraćanja, pobedio u foto-finišu sa rezultatom 16:15, te u sportskom stilu završio svoje učešće replikom: „Dostojno Saše Đorđevića, trojka u poslednjim sekundama“.

