Čarls Rihter je naučnik po kojem se već skoro stotinu godina zove skala kojom definišemo magnitudu zemljotresa. Ali, mnogi ne znaju njegovu zanimljivu životnu priču.

Rođen je u Ohaju 1900. godine, i odrastao je sa bakom jer su mu roditelji bili razvedeni i nisu mogli da brinu o njemu. Kasnije je i sam otišao u Ameriku i završio školu, zaposlivši se u jednom seizmološkom institutu. Godine 1935, Rihter i Beno Gutenberg definisali su logaritamsku skalu jačine zemljotresa. Iako je skala bila zajednički projekat, Gutenberg je mrzeo pojavljivanja u javnosti i davanje intervjua i tražio je od Rihtera da se njegovo ime ne nađe u nazivu skale. Tako je nazvana samo - Rihterova skala.

Čarls Rihter Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Razvio je i pristup inženjeringu zemljotresa kroz uvođenje propisa vezanih za zgrade u trusnim područjima. Vlasti Los Anđelesa uklonile su brojne ukrase i lukove na zgradama u skladu sa njegovim uputstvima. A nakon zemljotresa u San Fernandu 1971, gradske vlasti upravo su se Rihteru zahvalile za spasavanje ogromnog broja života, jer je profesor seizmologije u penziji na vreme upozorio šta će se dogoditi.

Tek pre nekoliko godina, izašla je zvanična biografija naučnika i mnogi su bili iznenađeni sočnim detaljima koji su se u njoj našli. Čarls Rihter je bio aktivni naturista, odnosno pripadao je pokretu ljudi koji se zalažu za golotinju u javnosti koja nije uslovljena seksualnim odnosima. Sa suprugom Lilijan obožavao je da odlazi u nudističke kampove, koji su tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka bili hit u Americi.

Čarls Rihter Foto: printscreen/youtube/Smart Tea Podcast

Kažu i da je Rihter bio veliki zaljubljenik u astronomiju, da je zbog toga i želeo da se zemljotresi mere magnitudom, jer astronomi tako mere intenzitet zvezda. Kada je 1966. godine pogledao prvu epizodu serije "Zvezdane staze", bio je potpuno oduševljen. Postao je pasionirani fan i u biografiji se navodi da je ispisivao beležnicu za beležnicom punu detalja iz serije.

Ali postoji i mračni deo njegove biografije, koji navodi da je Čarls Rihter bio zaljubljen u svoju sestru Margaret, i nikada nije utvrđeno u kakvoj su tačno vezi bili, odnosno da li se dogodio incest.

Čarls Rihter preminuo je na današnji dan, 30. septembra 1985. godine.

