Dnevni horoskop za 1. oktobar 2025. Prvog dana novog meseca pojedinim pripadnicima Zodijaka mnogi životni segmenti će se promeniti. Neki znaci horoskopa će uživati u ljubavnoj sreći, dok će drugi doživeti emotivni rolerkoster. 

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan donosi vam povoljne vesti. Proširujete krug poslovnih aktivnosti i uvodite nove elemente u poslovanje. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom. Nešto ste mu prećutali i to je probudilo sumnju. Smanjite unos slatkiša ukoliko želite da izbegnete problem s viškom kilograma.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Planete vam pružaju podsticaj da napustite uobičajeni način rada i da uvedete nešto potpuno novo. Uspeh u uslužnim delatnostima. Slobodni Bikovi će upoznati veoma ekscentričnu osobu koja će im se dopasti. Mogući su manji problemi s vrtoglavicom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nije preporučljivo da započinjete rad na novom projektu u ovom periodu, niti da ulazite u rizične investicije. Velika je mogućnost previda. Očekuje vas romantično veče sa osobom koju ste nedavno upoznali na nekoj zabavi. Mogući su manji problemi s nogama i zglobovima.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavna tema ovog dana jeste važan poslovni sastanak. Očekuje vas sklapanje sporazuma o dugoročnoj saradnji. Odavno vam se dopada jedna osoba koju ste upoznali na poslu. Načinite u ovom periodu prvi korak u zbližavanju. Potrebno je da unosite više tečnosti putem vode i čajeva.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Rezultati profesionalnog usavršavanja postaće vidljivi sticanjem novih nadležnosti na vašem radnom mestu. Napredak u karijeri. Očekuje vas strastvena ljubavna avantura sa šarmantnom osobom u znaku Vage ili Vodolije. Prijali bi vam masaža i opuštanje.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaši kontakti sa inostranstvom mogu se intenzivirati u ovom periodu. Očekuju vas važne vesti. Upoznaćete izuzetno privlačnu osobu na nekom društvenom skupu. Uskoro sledi sastanak i zbližavanje. Veoma ste osetljivi danas, pa povedite računa o hroničnim tegobama.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ukoliko se bavite uslužnim delatnostima, ovaj period može da vam stvori nepredviđene prepreke i zastoj u poslovnoj saradnji. Partner je ispoljio sumnju i to vas je uvredilo. Ovaj dan može vam doneti kratkotrajnu distancu. Potrebno vam je više sati sna, potrudite se da sebi obezbedite više vremena za odmor.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuju vas važne vesti zbog kojih neočekivano možete da otputujete zbog važnog poslovnog sastanka. Promena u uslovima saradnje. Škorpije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Mogući su manji problemi zbog nedostatka gvožđa.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan označiće početak jedne nove poslovne saradnje. To će se pozitivno odraziti na vašu finansijsku situaciju. Slučajan susret s bivšom ljubavi može da oživi vašu staru strast. Očekuje vas nastavak priče. Mogući problemi s tahikardijom.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  U ovom periodu se aktivira dodatni izvor prihoda. Možete da započnete pomalo rizičnu poslovnu saradnju. Nećete ostati ravnodušni prema jednoj zanimljivoj osobi koju ćete danas upoznati preko svojih prijatelja. Razvijte zdravije navike ako želite da svoj organizam dovedete u dobru formu.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Na polju novca dolazi do neočekivanog splet okolnosti. Moguće je odlaganje važnih rokova. Vodolije koje su u vezi očekuje faza dubokog preispitivanja temelja na kojem počiva njihov odnos. Prolazite kroz manji energetski pad.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Neočekivan splet okolnosti doprinosi tome da prekoračite krajnji rok za završetak projekta. Oslonite se na članove tima. Slobodne Ribe danas očekuje romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznali. Menjajte stresan način života.

