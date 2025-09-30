Slušaj vest

Influenserka iz Hrvatske Kristina Kovačević Hitrec, poznata po svom Fejsbuk profilu Mamin blog, otkrila je da očekuje šesto dete sa suprugom Tihomirom Hitrecom, s kojim već ima sina.

S obzirom na to da je Kristina dobila decu s tri različita muškarca, mnoge je zanimalo kako se snalazi u takvim odnosima, a nedavnom objavom upravo je dala uvid u to.

Naime, Kristina je otkrila kako je sa sadašnjim suprugom izašla na piće i da im je društvo pravio njen bivži muž, a potom su posetili i njegovu bivšu devojku. Dok su jedni njen potez pozdravili kao znak zrelosti i normalne komunikacije, drugi su je vređali nazivajući je “bolesnom” i “nenormalnom”, pa se Kristina odlučila osvrnuti na negativne komentare.

"Je li normalnije vući se po sudovima, prepucavati se preko dece i voditi ratove ega i ponosa, dok u svemu tome najviše pate upravo deca? Ili je normalnije biti odrasla osoba koja shvata da razvod braka ne znači i početak rata, nego da se može imati normalan i zdrav odnos s bivšim partnerom, ocem ili majkom vlastite dece? Iskreno, uvek sam mislila da muškarci teže vode te ego ratove nakon razvoda, ali čitajući komentare ispod objave shvatila sam da često baš žene ne žele da stvore mir. A zar nije naša dužnost kao roditelja da decu učimo pravim vrednostima i pokažemo im da je moguće da se raziđemo u miru i bez mržnje? - napisala je u jednom delu objave.

Zatim je Kristina u komentaru spomenula i bivše svekrve i zahvalila joj:

"Skoro sam zaboravila spomenuti i svoju bivšu svekrvu, ženu koju s ponosom mogu nazvati jednom od najdivnijih baka na svetu. Predivna je majka svome sinu (iako je mogla biti malo stroža majka, ali dobro, to je već njihova priča). Ona je za mene primer topline, dobrote i iskrene ljubavi. Zamišljati dan kad je više ne bude s nama za mene je užasan strah, jer znam koliko mesto zauzima u našim životima. Takve osobe ostavljaju neizbrisiv trag i ne mogu se nikada zaboraviti – dodala je pa se osvrnula i na sadašnju svekrvu.

"Hvala ti, bivša svekrvo, što si najdivnija baka svojim unukama i obožavam te jako stisnuti u zagrljaj kad se vidimo. I hvala mojoj sadašnjoj svekrvi što je isto tako divna svekrva i divna baka, iako se na početku nije činilo da će to sve tako biti. No, sa mnom ne može drugačije: ili će sve biti super ili nikako Ili zdrav odnos ili nikakav kontakt niti odnos – zaključila je.