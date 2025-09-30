Slušaj vest

Tiktokerka Beri je mislila da je čeka kratak i jednostavan povratak trajektom na kopno, ali jedan peh je potpuno preokrenuo njenu noć.

Njen video beleži trenutak kada se lagana zbunjenost pretvorila u paniku, shvativši da trajekt ne staje tamo gde je očekivala.

"Htela si da se trajektom vratiš na hongkonško kopno, a završila na pogrešnom,“ pisalo je u tekstu preko snimka.

Putovanje u Hong Kongu Foto: dopedailiez/tiktok

Umorna i gladna

Beri je planirala da u dva kratka dana u Hong Kongu obiđe što više i vidi prijatelje pre nego što ode u Kinu. Na kraju dana, međutim, bila je iscrpljena i gladna: "Bila sam toliko umorna i gladna, da sam samo želela da se vratim, odmorim i vidim prijatelje.“

Sigurna da će joj čuveni Octopus card rešiti sve, sela je na prvi trajekt. Nije ni razmišljala – „pa gde bi drugo trajekt išao?“ priseća se kroz smeh.

Kada je krenulo po zlu

Udobno smeštena, razgovarala je s ocem i posmatrala more, ali nakon pola sata postalo joj je čudno:

„Pitala sam se, zašto toliko traje? To bi trebalo da traje pet minuta.“

Shvatila je da nešto nije u redu. Porukom se obratila prijateljici, koja joj je objasnila da neki trajekti idu na okolna ostrva, pa čak i ka Makau. „Tad sam pomislila ovo je stvarno loše.“

Tiktokerka pogrešila trajekt Foto: dopedailiez/tiktok

Paniku je pojačala činjenica da joj se telefon gasio, baterija je padala ispod 10%, a punjač je bio prazan.

"Obično sam smirena, ali kad sam shvatila da nemam ni pasoš kod sebe, to me baš pogodilo.“

Noć na nepoznatom ostrvu

Kada je trajekt konačno pristao u Peng Chau, dočekali su je mrak i nepoznate ulice.

"Bila sam toliko umorna, ali sam sve vreme mislila koliko je zapravo smešno.“ Humor joj je pomogao da situaciju preokrene u anegdotu.

Čekajući povratak, držala se blizu radnika sa trajekta kako ne bi ponovo zalutala. Kasnije, kada je objavila snimak, komentari na TikToku su joj otkrili da je ostrvo zapravo veoma lepo i mirno.

Četiri sata putovanja umesto pet minuta

Put koji je trebalo da traje desetak minuta pretvorio se u skoro četiri sata lutanja. Ipak, uspela je da se seti i lepih momenata:

"Pogled i more su bili predivni, trudila sam se da uživam uprkos stresu.“

Beri danas savetuje druge da u ovakvim situacijama zadrže smirenost:

"Ako ostaneš miran, sve se na kraju reši. Ako paničiš, samo postaje gore.“

Iako joj je plan propao, kući se vratila nasmejana.

"Kupila sam sebi grickalice, sela u krevet i smejala se s prijateljima.“