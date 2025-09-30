Slušaj vest

Tiktokerka Beri je mislila da je čeka kratak i jednostavan povratak trajektom na kopno, ali jedan peh je potpuno preokrenuo njenu noć.

Njen video beleži trenutak kada se lagana zbunjenost pretvorila u paniku, shvativši da trajekt ne staje tamo gde je očekivala. 

"Htela si da se trajektom vratiš na hongkonško kopno, a završila na pogrešnom,“ pisalo je u tekstu preko snimka. 

Hong.jpg
Putovanje u Hong Kongu Foto: dopedailiez/tiktok

Umorna i gladna

Beri je planirala da u dva kratka dana u Hong Kongu obiđe što više i vidi prijatelje pre nego što ode u Kinu. Na kraju dana, međutim, bila je iscrpljena i gladna: "Bila sam toliko umorna i gladna, da sam samo želela da se vratim, odmorim i vidim prijatelje.

Sigurna da će joj čuveni Octopus card rešiti sve, sela je na prvi trajekt. Nije ni razmišljala – „pa gde bi drugo trajekt išao?“ priseća se kroz smeh.

Kada je krenulo po zlu

Udobno smeštena, razgovarala je s ocem i posmatrala more, ali nakon pola sata postalo joj je čudno:

„Pitala sam se, zašto toliko traje? To bi trebalo da traje pet minuta.“

Shvatila je da nešto nije u redu. Porukom se obratila prijateljici, koja joj je objasnila da neki trajekti idu na okolna ostrva, pa čak i ka Makau. „Tad sam pomislila ovo je stvarno loše.“

Hong Kong.jpg
Tiktokerka pogrešila trajekt Foto: dopedailiez/tiktok

Paniku je pojačala činjenica da joj se telefon gasio, baterija je padala ispod 10%, a punjač je bio prazan.

"Obično sam smirena, ali kad sam shvatila da nemam ni pasoš kod sebe, to me baš pogodilo.“

Noć na nepoznatom ostrvu

Kada je trajekt konačno pristao u Peng Chau, dočekali su je mrak i nepoznate ulice.

"Bila sam toliko umorna, ali sam sve vreme mislila koliko je zapravo smešno.“ Humor joj je pomogao da situaciju preokrene u anegdotu.

Čekajući povratak, držala se blizu radnika sa trajekta kako ne bi ponovo zalutala. Kasnije, kada je objavila snimak, komentari na TikToku su joj otkrili da je ostrvo zapravo veoma lepo i mirno.

Četiri sata putovanja umesto pet minuta

Put koji je trebalo da traje desetak minuta pretvorio se u skoro četiri sata lutanja. Ipak, uspela je da se seti i lepih momenata:

"Pogled i more su bili predivni, trudila sam se da uživam uprkos stresu.“

Beri danas savetuje druge da u ovakvim situacijama zadrže smirenost:

"Ako ostaneš miran, sve se na kraju reši. Ako paničiš, samo postaje gore.“

Iako joj je plan propao, kući se vratila nasmejana.

"Kupila sam sebi grickalice, sela u krevet i smejala se s prijateljima.“

Ne propustiteZanimljivostiBakin stari kombi pretvorio u kućicu na točkovima: Sada putuje svetom i bavi se poslom koji najviše voli (FOTO)
Trevis Bark fotografiše dok se spušta kanapom.jpg
ZanimljivostiStvari koje nikako ne treba kupovati na aerodromima: Ovo su zamke u koje ne smete da upadnete
Aerodrom, Duty Free Shop
Ludi svetSa drugaricom sam pošla u Nicu, a u avionu shvatil da letimo u Tunis: Devojke prošle pakao zbog sitnog propusta
Devojke odletele u Tunis umesto u Nicu
Zanimljivosti"Otišla sam na Tajland i nikada se neću tamo vratiti": Evo šta se krije iza bajkovitih fotografija plaža
Tajland

Ovo su sve informacije ako idete na putovanje sa kućnim ljubimcima! Od potrebnih dokumenata do saveta - posebno se razlikuju u letnjoj sezoni Izvor: Kurir televizija