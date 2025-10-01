Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Pun Mesec očekuje nas 7. oktobra u vatrenom znaku Ovna i simbolizuje kraj jedne životne faze. Ovakva pozicija Meseca imaće jak uticaj na Ovnove, Jarčeve, Rakove i Vage.

Pun Mesec u Ovnu donosi snažan nalet energije koji nas podseća na to da je vreme da izađemo iz zone komfora i suočimo se sa sopstvenim izazovima. Ovan je znak hrabrosti, borbenosti i pokretanja, pa ovaj lunarni ciklus budi unutrašnju snagu i želju da preuzmemo inicijativu u životu.

Ovan Foto: Shutterstock

Potreba za oslobođenjem

Ljudi mogu osećati veću potrebu za samostalnošću, oslobađanjem od ograničenja i donošenjem odluka koje dugo odlažu. Istovremeno, pojačava se impulsivnost i nestrpljenje, što može dovesti do sukoba ako se energija ne usmeri konstruktivno.

Ovaj period donosi i priliku da se jasno izraze emocije i stavovi, jer se hrabrost Ovna spaja sa intenzitetom punog Meseca. Mnogi će osetiti snažan poriv da brane svoje granice, da se izbore za ono što smatraju ispravnim ili da pokrenu novi pravac u životu. Važno je, međutim, ne zaboraviti na diplomatičnost i uvažavanje drugih, jer se balans između naših i tuđih potreba u ovom trenutku posebno naglašava.

Promene i odluke

Pun Mesec nosi nove promene Foto: Ana Paunković

Pun Mesec u Ovnu može doneti i emotivna otpuštanja – oslobađanje od strahova, nesigurnosti ili odnosa koji više ne podržavaju naš rast. On nas podseća da prava snaga dolazi iz iskrenosti prema sebi, ali i spremnosti da se deluje odlučno i hrabro.

Energija ovog Meseca idealna je za započinjanje ličnih projekata, pokretanje promena i donošenje odluka koje vode ka većoj slobodi i unutrašnjem miru.

(Kurir.rs/Informer)

