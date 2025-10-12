Slušaj vest

Na nadmorskoj visini od 1.495 metara, na strmim padinama planine Bjelašnice, nalazi se najviše, a po mnogima i najlepše selo u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH - Lukomir. Ovo jedinstveno mesto očarava posetioce očuvanom tradicionalnom arhitekturom i netaknutom prirodom koja ga okružuje.

Selo Lukomir je prepoznatljivo po kamenim kućama, pokrivenim šindrom, i seoskim stazama koje vijugaju kroz ovo bajkovito planinsko naselje. Lokalno stanovništvo i danas živi na po nasleđu svojih predaka i oslanja se na stočarstvo i poljoprivredu kao osnovne izvore prihoda. Upravo taj spoj jednostavnosti i tradicije stvara osećaj kao da je vreme u Lukomiru stalo.

Poseban ugođaj ovom nestvarnom selu u Bosni i Hercegovini daju stariji meštani koji, obučeni u narodnu nošnju, rado dočekuju goste ispred svojih kamenih kuća. Od njih je moguće kupiti ručno rađene vunene čarape i druga pletiva, izrađena sa posebnom pažnjom i umećem koje se prenosi generacijama. Porodice se okupljaju u dvorištima, dok se iznad sela prostire neobičan horizont u kojem se planine i nebo spajaju u jedinstven pejzaž.

Podjednako lepo i leti i zimi

Turisti koji dolaze u Lukomir ističu njegovu autentičnost, toplinu gostoprimstva i bogatu kulturnu baštinu, koja je ovde gotovo netaknuta. Tokom zime selo postaje omiljeno odredište ljubitelja snežnih predela i zimskih sportova, dok u toplijim mesecima privlači one koji žele da iskuse pravi planinski mir, daleko od grada i savremenog ubrzanog života.

Zbog svega navedenog ovo selo sa pravom nosi epitet dragulja na turističkoj mapi zemlje i u isto vreme čuva i prirodne lepote i kulturnu tradiciju koja se retko gde može pronaći u tako izvornom obliku.

Od Beograda je udaljeno između 5 i 6 sati vožnje, u zavisnosti od saobraćaja i graničnih prelaza, pa ko voli lepotu prošlih vremena, očuvanu prirodu i pejzaže iz slikovnica - neka slobodno izvoli.

