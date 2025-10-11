Slušaj vest

Dubai već godinama nameće kulinarske trendove koji se munjevito šire društvenim mrežama, a nakon što je „Dubai čokolada“ postala viralan hit, na red je stigla nova gastronomska zvezda – kroasan pica. Ova inovativna kombinacija slojevitog kroasana i bogatog nadeva po uzoru na picu prvi je predstavio lanac Papa Džons u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a reakcije publike bile su više nego pozitivne.

Hrskava korica, sos od paradajza, sir i raznovrsni dodaci stvaraju i vizuelno i ukusno privlačnu kombinaciju koja se, kao i svaki drugi viralni zalogaj, brzo proširila mrežama kao što su TikTok i Instagram.

Kroasan pica kreće iz Dubaija ka svetu

Ovaj trend već je postao hit u Dubaiju, gde influenseri i food blogeri objavljuju kreativne video zapise svojih prvih zalogaja ove slasne novine. Ali ovde nije reč samo o hrani – u pitanju je i lifestyle, osećaj uzbuđenja zbog nečeg potpuno novog i drugačijeg.

Očekuje se da kroasan pica uskoro stigne i do naših picerija, pekara i street food festivala, i to brže nego što možemo da izgovorimo „croissant pizza“. Ipak, još uvek sa nestrpljenjem čekamo da vidimo – ko će biti prvi?

Vreme je za domaći eksperiment

Dok ovaj trend ne stigne i kod nas, mnogi će pokušati da naprave svoju verziju kod kuće. Hrskava, slojevita baza i poznati sastojci pice deluju kao idealna kombinacija za kućni eksperiment.

