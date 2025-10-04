Slušaj vest

Džordan Belfort, berzanski mešetar svetski poznat kao stvarni "Vuk sa Vol Strita", otkrio je kako je uspeo da potroši čak 2,5 miliona dolara u samo jednom mesecu. Njegov raskalašni životni stil, prikazan u holivudskom hitu, i danas intrigira javnost.

Kako potrošiti 2,5 miliona dolara za 30 dana

U nedavnom videu objavljenom na svom TikToku, Belfort je odgovorio na pitanje o najvećem iznosu koji je potrošio u jednom mesecu. "Pa, bio je jedan mesec kada sam se potpuno razuzdao. Mislim da je ukupni iznos bio negde oko 2.500.000 dolara za mesec dana", rekao je Belfort.

Zatim je detaljno opisao svoje troškove. "Za početak, izgubio sam milion dolara kockajući se u Vegasu. Nije dobar način da se započne mesec", otkrio je. "Potrošio sam, mislim, 150.000 dolara na večere, velikih 300.000 dolara na privatne avione. Leteo sam svuda."

Belfort je dodao da je iznajmio i jahtu za 200.000 dolara na deset dana, na kojoj je imao "neke retke boce vina".

Džordan Belfort se obogatio prevarama na berzi Foto: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

"Mislim, radili smo samo lude stvari", nastavio je. "Verovatno sam bacio novčanice od 100 dolara, verovatno 10.000 njih, u okean. Mislim da sam tamo izgubio razum".

Ko je Vuk sa Vol Strita?

Kontroverzni broker osnovao je kompaniju "Stratton Oakmont" 1989. godine i brzo se obogatio obučavajući brokere da agresivnim telefonskim pozivima ubeđuju ljude na kupovinu špekulativnih i često bezvrednih deonica. Njegova "pumpaj i prodaj" shema, detaljno prikazana u filmu Martina Skorsezea iz 2013, veštački je dizala cene deonica koje bi on i njegovi saradnici potom prodali, ostavljajući ulagače s ogromnim gubicima.

Po memoarima Džordana Belforta nastao je film "Vuk sa Vol Strita" Foto: Printscreen

Tokom devedesetih, Nacionalno udruženje trgovaca vrednim papirima (NASD) počelo je da istražuje poslovanje kompanije, a "Stratton Oakmont" je konačno izbačen iz udruženja 1996. godine. Tri godine kasnije, Belfort je priznao krivicu za prevaru s vrednim papirima i pranje novca.Osuđen je na četiri godine zatvora i naređeno mu je da isplati oko 110 miliona dolara odštete prevarenim klijentima.

Nakon što je odslužio 22 meseca, Belfort je napisao memoare "Vuk sa Vol Strita" i postao motivacioni govornik. Njegov lik u filmu je tumačio Leonardo Dikaprio.

Leonardo Dikaprio je glumio Džordana Belforta u filmu "Vuk sa Vol Strita" Foto: Wagner Az / Pacific coast news / Profimedia

Tajna uspeha je u prodaji

Uprkos svemu, Belfort je i danas uveren da je najbolji način za zaradu biti dobar u prodaji, što mnoge podseća na kultnu scenu "prodaj mi ovu olovku" iz filma.

"Ali evo u čemu je stvar. Znate kako sam sve to uspeo? Poznavanjem prodaje. To je daleko najvažnija veština kada je reč o zarađivanju velikog novca", objasnio je.

