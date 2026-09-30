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Oktobar, mesec koji boji prirodu zlatnim i crvenim tonovima, sa sobom donosi energiju promena, unutrašnjeg rada i simbolične žetve. Kako dani postaju kraći, a priroda se polako priprema za zimski odmor, mnogi osećaju potrebu da se okrenu sebi, postave nove namere i očiste prostor za dolazak obilja i svežih početaka.

U vremenu kada se sve više vraćamo drevnim znanjima i prirodnim praksama, jednostavni, ali moćni rituali postaju način da unesemo pozitivne vibracije u svoj dom i svakodnevicu.

Moćni rituali postaju način da unesemo pozitivne vibracije u svoj dom Foto: Shutterstock

Započnite mesec sa energijom obilja: Ritual sa cimetom

Jedan od najpoznatijih i najjednostavnijih rituala za privlačenje obilja i prosperiteta izvodi se upravo prvog dana u mesecu.Sve što vam je potrebno je prstohvat mlevenog cimeta – začina koji se vekovima povezuje sa bogatstvom, zaštitom i uspehom. Duhovni vodiči kažu da ovaj ritual simbolizuje novi početak, pa je savršen za postavljanje jasnih namera i otvaranje vrata blagostanju.

Kako izvesti ritual?

Priprema: Prvog dana u mesecu očistite ulazna vrata i prostor ispred njih – fizički, ali i energetski. To može biti brisanje, paljenje tamjana ili jednostavno svesna namera da uklonite staru, ustajalu energiju.

Namera: Stanite ispred otvorenih ulaznih vrata, okrenuti ka unutrašnjosti doma. Uzmite prstohvat mlevenog cimeta u dlan. Zatvorite oči i fokusirajte se na ono što želite da prizovete tokom meseca – bilo da je to više novca, poslovne prilike, ljubav, zdravlje ili mir.

Foto: Shutterstock

Afirmacija: Dok držite cimet, naglas izgovorite afirmaciju koja vam zvuči iskreno i moćno. Na primer: „Pozdravljam obilje, sreću i prosperitet u svom domu i svom životu. Zatim dunite cimet iz dlana tako da pređe prag i uđe u vaš prostor. Vizualizujte kako energija obilja ulazi u svaki kutak doma.

Napomena: Ne čistite cimet odmah – ostavite ga da deluje bar 24 sata. Ako želite dodatni efekat, možete staviti malo cimeta i nekoliko metalnih novčića ispod otirača ispred vrata.

Jesenja čarolija u domu: Mirisni lonac blagostanja

Stvaranje prijatne i tople atmosfere u domu ključno je za dobro raspoloženje, posebno u jesen. Jedan od najlepših načina za to je priprema tzv. "mirisnog lonca" – posude sa vodom, voćem i začinima koja lagano krčka na šporetu. Osim što ispunjava prostor predivnim prirodnim aromama, ovaj običaj može imati i duhovnu funkciju – da energijski očisti dom i pojača određene namere. Za razliku od veštačkih osveživača, ovde koristimo snagu prirode i simbole koji nose značenje.

Kako pripremiti "simmer pot" ritual?

Ovaj običaj može imati i duhovnu funkciju Foto: Shutterstock

U veću šerpu sipajte vodu do oko tri četvrtine zapremine. Dodajte sastojke u skladu sa namerom. Stavite na šporet i sačekajte da voda proključa. Smanjite temperaturu i pustite da lagano krčka. Mešajte s vremena na vreme u smeru kazaljke na satu, dok vizualizujete željeni ishod (npr. novac, mir, ljubav). Pazite da voda ne ispari u potpunosti – po potrebi dolivajte još.

Recepti za oktobar

Za uspeh i finansijsko obilje: Kriške narandže, kašičica karanfilića, štapić cimeta i kašičica mešavine začina za pitu od bundeve.

Za ljubav, mir i harmoniju: Tri kriške jabuke, štapić cimeta i kašičica ekstrakta vanile.

Ovi jednostavni jesenji rituali mogu vam pomoći da se ponovo povežete sa sobom, svojim prostorom i prirodnim ritmovima života. Oktobar nije samo vreme opadanja lišća – to je i prilika da otpustite ono što vam više ne služi i otvorite srce za ono što tek dolazi.

Bonus video: Rituali sa tamjanom