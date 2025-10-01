Ubacili je u WhatsApp grupu bez pitanja, ona ih tužila

Španska agencija za zaštitu podataka (AEPD) kaznila je kompaniju LVMH Iberia, špansku filijalu luksuznog kozmetičkog giganta LVMH, sa čak 70.000 evra zbog narušavanja privatnosti zaposlene.

Naime, kompanija je koristila njen privatni broj telefona kako bi je dodala u poslovnu WhatsApp grupu – i to bez prethodnog pristanka.

Privatni telefon umesto službenog

Zaposlena je bila primorana da koristi svoj lični mobilni telefon za radne zadatke Foto: Roman Lacheev / Alamy / Profimedia

Tokom radnog odnosa, zaposlena je bila primorana da koristi svoj lični mobilni telefon za radne zadatke, jer obećani službeni telefon nije stigao. U međuvremenu, kako tvrdi, novi zaposleni su dobili službene uređaje pre nje.

Na početku godišnjeg odmora, radnica je odlučila da napusti sve poslovne WhatsApp grupe, o čemu je prethodno obavestila svoje nadređene – i usmeno i putem mejla. U poruci je navela:

- Razlog ovog mejla, kao što sam nekima od vas lično rekla, je što od subote počinjem godišnji odmor i više neću koristiti svoj privatni telefon za poslove kao do sada, zbog kašnjenja u dobijanju službenog telefona ICON. Nadam se da ću uskoro dobiti službeni telefon, pa ću do tada kontaktirati samo postojeće klijente, bez davanja mog broja novim klijentima, i nosiću telefon sa sobom kako bih bila dostupna na prodajnom mestu ako bude potrebno. Iz grupa ću izaći do kraja radnog dana u petak.

Ubacivanje u grupu bez pitanja

Radnica je odlučila da napusti sve poslovne WhatsApp grupe Foto: Shutterstock

Uprkos jasnoj najavi, svega nekoliko dana nakon što je otišla na odmor, neko iz firme ju je ponovo dodao u poslovnu WhatsApp grupu – bez ikakvog prethodnog obaveštenja ili traženja dozvole. Broj telefona ostao je u grupi nekoliko nedelja, sve dok ista osoba nije uklonila radnicu – u trenutku kada je već bila otpuštena.

Zbog toga je odlučila da podnese prijavu AEPD-u, smatrajući da joj je narušena privatnost i pravo na digitalno isključenje.

Odbrana kompanije: "Nismo trajno obavešteni"

Kompanija LVMH Iberia se branila tvrdnjom da zaposlena nikada nije jasno tražila trajno isključenje iz poslovnih grupa, već samo tokom trajanja odmora. U odgovoru na prijavu, kompanija je navela da su "poštovali njen izbor da se privremeno povuče iz komunikacije", ističući da su "ozbiljno shvatili njenu privatnost".

Agencija ne prihvata izgovore

Međutim, AEPD je zauzela jasan stav – upotreba privatnog broja bez eksplicitne saglasnosti predstavlja kršenje Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Uklonili su joj broj telefona tek nakon što su joj dali otkaz Foto: Shutterstock

- Dokumentacija u spisu jasno pokazuje da je kompanija koristila privatni broj zaposlene za uključivanje u WhatsApp grupu bez njenog pristanka, navedeno je u odluci.

Pored toga, Agencija je naglasila da je došlo i do povrede prava na digitalno isključenje, jer je radnica uključena u radnu komunikaciju tokom godišnjeg odmora, čime je narušena njena sloboda odmora i privatnog vremena.

Kazna umanjena nakon priznanja

Iako je prvobitna kazna iznosila 70.000 evra, LVMH Iberia je iskoristila zakonsku mogućnost za smanjenje iznosa – platili su 42.000 evra nakon što su priznali odgovornost i prihvatili odluku.

Ovaj slučaj još jednom podseća na važnost poštovanja prava zaposlenih u digitalnoj eri, naročito kada je reč o korišćenju ličnih podataka u poslovne svrhe bez jasnog i prethodnog pristanka.

