Lusi Helein zatrudnela je svega tri nedelje nakon što joj je ugrađena spirala Mirena, jedno od najpouzdanijih intrauterinih sredstava za kontrolu rađanja. Kada je 27. aprila u 8:40 ujutru na svet donela sina carskim rezom, lekari su pronašli spiralu - ne na svom mestu, već iza placente.

Medicinska sestra se tada našalila i stavila spiralu u Deksterovu ručicu, a fotografija je završila na Fejsbuku. Lusi ju je podelila uz komentar: "Mirena neuspeh". Za manje od nedelju dana slika je obišla svet, sakupivši više od 70.000 deljenja. Mnogi su poverovali da je dete rođeno držeći spiralu u ruci, iako je majka kasnije potvrdila da to nije istina.

- Nisam mogla da verujem. Oni nisu mogli da izvade spiralu tokom trudnoće, mislili su da je ispala, a zapravo je sve vreme bila tu, iza placente, objasnila je Lusi za First Coast News.

Beba rođena uprkos medicinskim šansama

Prema podacima iz uputstva, šansa da žena zatrudni u prvoj godini nakon ugradnje Mirene iznosi samo 2 od 1.000. Lusi se, dakle, našla među tim retkim slučajevima - i to u trenutku kada je bila potpuno sigurna da je zaštićena.

- Deksterov prvobitni termin bio je 4. maj, Dan Zvezdanih ratova. Doktor se tada našalio i rekao: "Sila je jaka sa ovim", ispričala je kroz smeh ponosna mama.

Za nju je, ipak, sve daleko od šale, jer iako je planirala da sačeka sa proširenjem porodice, sada u naručju ima zdravog dečaka kog naziva najvećim blagoslovom.

Viralna beba i poruka za sve žene

Fotografija je izazvala hiljade komentara širom sveta - od duhovitih dosetki do ozbiljnih rasprava o pouzdanosti kontraceptivnih sredstava. Dok jedni pišu da je "Dekster beba koja prkosi svim statistikama", drugi ističu da nijedna metoda nije stoprocentna.

Lusi danas kroz osmeh kaže da se oseća kao da joj je život priredio šalu, ali i dar:

- Bez obzira na sve, imam sina, i to je najvažnije. Sada znam da ponekad, ma koliko planirali i kontrolisali, život ima sopstvenu volju.

VIDEO: Mama zatrudnela iako ima spiralu: