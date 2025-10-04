Slušaj vest

Zamislite situaciju: pažjivo planirate svoje venčanje iz snova, samo da bi vas zvanice bacile u totalno ludilo samo nekoliko dana pre događaja. Upravo to se dogodilo jednoj mladi u Australiji, kojoj je 10 gostiju otkazalo prisustvo u poslednjem trenutku.

Sada se pita da li bi trebalo da im naplati naknadu za "kasno otkazivanje", s obzirom na to da su odgovorili pre više od šest meseci i da su uplate za stolicu na svadbi nepovratne. Mlada je podelila svoju dilemu u podkastu "She’s on the Money" i nehotice je pokrenula lavinu komentarana internetu.

Dakle, da li je ovo prestrogo? Ili je prihvatljivo?

Gostima je put na svadbu preskup

- Sad je nedelju dana do venčanja i već sam dala potvrđeni broj zvanica mestu održavanja venčanja i platila preostali iznos, koji je bio 18.600 dolara. U toku prošle nedelje, deset gostiju, koji su ranije odgovorili potvrdno na poziv i rekli da dolaze, su iznenada otkazali navodeći da im je preskupo da putuju preko nekoliko država, nastavila je ona.

Dobila je poruke od gostiju koji su rekli da više ne mogu da prisustvuju venčanju. Ona je u podkastu rekla da se "muči da pokrije njihova mesta" jer bi u suprotnom u suštini izgubila 2.000 dolara.

- Da li je razumno tražiti da sami pokriju ove troškove? - dodala je ona.

Mlada pobesnela Foto: Elena Dijour / Alamy / Profimedia

Žena je takođe objasnila da su gosti dobili "sačuvaj datum" karticu pre godinu i po dana i da su ona i njen budući suprug zvanične pozivnice poslali u januaru ove godine, pri čemu je većina gostiju odgovorila na poziv do jula.

- Žao mi je, znam da smo odgovorili da i venčanje je sledeće nedelje, ali trenutno ne možemo da priuštimo da putujemo iz države u državu. Nadam se da razumete, voleli bismo da smo tamo, glasila je tekstualna poruka jednog od gostiju.

"Gost je 100% kriv"

- Gost je ovde 100% kriv, slušaoci podkasta su brzo stali na stranu mlade, a mišljenja su se na kraju podelila.

Pedeset i jedan odsto slušalaca reklo je da gosti treba da plate kasno otkazivanje, dok je 49 odsto reklo da bi mlada to trebalo da pokrije.

- Niko ne rezerviše letove za međudržavno venčanje nedelju dana ranije. Gost je ovde 100% kriv i nije dobar prijatelj za ovo, oštro kritikuje jedan slušalac. Drugi su se potpuno usaglasili i dodali:

- U ovim okolnostima, gosti su apsolutno na vreme sve znali i trebalo bi da nadoknade izgubljen novac mladi. S obzirom na to da su u julu rekli "DA" – imali su skoro šest meseci da osiguraju da mogu da uštede za to. Veoma razočaravajuće što su se obavezali da dođu, ali onda nisu planirali kako to i da priušte, primetio je treći.

Zatim je četvrti izneo zanimljivu poentu: "Svaka druga investicija osim međuljudskih odnosa, ima politiku otkazivanja lol, tako da ima smisla da paru dugujete novac ili bi barem bilo ispravno da im platite... ako otkažete kasno.

- Pozivanje u tom slučaju izgleda kao transakcija, drugi su tvrdili da bi bilo neprikladno da mlada traži novac od svojih gostiju.

- Ako ne možete da priuštite da pokrijete troškove, onda napravite jeftinije venčanje, dodao je neko.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Urnebesno venčanje