Priča zaposlenog u jednoj kanadskoj telekomunikacionoj kompaniji nedavno je postala viralna, a opisuje borbu za povišicu koja je njemu i kolegama obećana još početkom 2000-ih. Kako bi ih odvratili od sindikalnog organizovanja, uprava im je ponudila veće plate, ali njihov menadžer je neprestano odlagao isplatu.

Situacija je eskalirala kada je jednom radniku dozlogrdilo, te je odlučio da zaobiđe šefa i požali se direktno izvršnom direktoru, a priču je objavio na Redditu.

"Rekao je 'uskoro' malo previše puta, pa sam pukao"

"Rekao je 'uskoro' malo previše puta, pa sam pukao", naslovio je objavu, a zatim nastavio: "Početkom 2000-ih radio sam za jednu telekom kompaniju iz istočne Kanade koja se spojila s telekom kompanije iz zapadne Kanade. Nadam se da će ovo pročitati bivši regionalni menadžer.

U decembru te godine uprava je objavila da će predstavnici službe dobiti povišicu do tri i po dolara po satu. To su dali jer su se bojali da će se radnici s istoka pridružiti sindikatu na zapadu. Povišice su trebali da isplaćuju regionalni menadžeri počevši od januara. Naš menadžer je imao sedam ili osam prodavnica pa sam pretpostavio da će trebati mesec ili dva da se to sprovede.

U februaru sam počeo da zapitkujem menadžera za povišicu i uvek bi rekao "uskoro". Pitao sam ga pet-šest puta između februara i maja.Na kraju sam shvatio da odlaže što je duže moguće kako bi si napumpao kvartalne bonuse.

Čekao je pravi trenutak da pošalje pismo

Početkom maja napisao sam oštro pismo na četiri stranice i sačuvao ga za pravi trenutak. Taj trenutak došao je u petak pred produženi majski vikend. Tog jutra je došao regionalni menadžer i, kao i uvek, pitao sam za povišicu. Rekao je da će uskoro.

Srećom, taj čovek je voleo da se hvali svojom vikendicom u Muskoki i ja sam to okrenuo u svoju korist. Spomenuo je da će oko podneva krenuti u vikendicu. Pitao sam ga koliko traje vožnja. Rekao je da planiraju da stignu oko tri popodne.

Tu se dogodila magija. U četiri sata popodne otvorio sam poslovni mejl i poslao svoje pismo na četiri stranice o tome kako nas menadžer iskorišćava i zašto sindikat postaje jedina opcija – direktno na mejl predsedniku kompanije i generalnom direktoru.

"Moj cilj je bio da mu pokvarim vikend"

U subotu ujutro došao sam na posao u sedam. Moj cilj je bio da mu pokvarim vikend tako da ga direktor "izdere na pasja kola". Umesto toga, morao je da se vozi nazad iz Muskoke u Toronto da bi mi se izvinio i da bi me obavestio kako će svi u regiji dobiti povišicu retroaktivno od 1. januara i da će svi iz moje poslovnice dobiti maksimalnu povišicu.

Dobio sam mnogo više osvete nego što sam mogao da zamislim. Razgovarali smo napolju na parkingu i video sam mu na licu da bi me najradije ubio, ali je izgubio. Rekao mi je da sam mu uništio vikend i da bi cenio da sam prvo razgovarao s njim. Odgovorio sam da mogu da mu prosledim mejl koji sam poslao direktoru, gde sam zapisao sve datume i vremena kada sam ga pitao, a on me ignorisao.

Rekao sam mu da me je pokrao time što je odlagao moju povišicu. Tako da mislim da je pošteno što je izgubio bonus i što mu je vikend propao.

U tom trenutku odlučio sam da sam uspeo i završio sam sastanak pod svojim uslovima. Rekao sam da nemamo više o čemu da razgovaramo i da idem u poslovnicu. Dao sam mu najpodliji pozdrav, rekao da mu želim predivnu vožnju do Muskoke – kažu da je jako slikovito – i otišao.

"Dobio sam bezbroj poziva radnika koji su mi se zahvaljivali"

Nisam se brinuo oko odmazde jer sam planirao da odem za 6 do 8 meseci kad mi je karijera tek počinjala. Dobio sam bezbroj poziva radnika iz drugih poslovnica koji su mi se zahvaljivali, a ja sam se pobrinuo da ispričam celu priču jer mi niko nije rekao da moram da ćutim.

Dodatak priči: Pre nego što sam sve ovo uradio, zvao sam poslovnice u drugim područjima i saznao da su oni dobili svoje povišice već između februara i početka marta", napisao je.

Autor originalne priče napomenuo je da je, izuzev problema s povišicama, kompanija dobro postupala sa svojim zaposlenima, a komentatori na internetu pohvalili su potez radnika, nazivajući ga briljantnim.

