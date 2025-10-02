Slušaj vest

Kraj nedelje sa sobom nosi turbulentne energije. Pojedini pripadnici Zodijaka naći će se u nezavidnoj finansijskom situaciji, a neki horoskopski znaci biće u dilemi da li da počine preljubu. Pogledajte šta astrolozi prognoziraju za dnevni horoskop.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Nestabilna situacija na finansijskom planu. Neka važna uplata kasni, tako da ćete improvizovati rešenje. Slobodni Ovnovi danas mogu da se nađu u dilemi jer će im se na nekoj zabavi dopasti osoba koja nije slobodna. Ne bi trebalo da bude većih problema na zdravstvenom planu.

BIK

Bik Foto: Shutterstock

Ovaj dan može da vam donese problematičan razgovor s jednim nedobronamernim kolegom. Moguć je konflikt. Vaš odnos s partnerom danas može da prođe kroz kratkotrajnu turbulenciju. Moguća je burna rasprava između vas. Povoljan period za oporavak ukoliko ste imali neku manju intervenciju.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Potrudite se da držite korak s vremenom i uvedite što pre modernu tehnologiju u svoje poslovanje. Tako ćete steći konkurentnu prednost. Vaš odnos s partnerom u ovom periodu prolazi kroz krizu poverenja. Emotivno nezadovoljstvo se može odraziti na vašu zdravstvenu situaciju.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Oprez u upravljanju novcem, jer je moguć zastoj u isplatama. Merkur upravlja vašim poljem finansija i ume da uspori tempo. Ovaj dan donosi vam mogućnost da obnovite komunikaciju s bivšom ljubavi. Mogući su problemi na nervnoj bazi.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Obazrivo s novcem. Retrogradni Merkur u polju platnog prometa može dovesti do neočekivanog zastoja. Osoba koju ste nedavno upoznali na putovanju ostavila je snažan utisak na vas. Očekuje vas zbližavanje. Prijaće vam dodatna aktivnost.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Očekuje vas pohvala nadređenih. Postigli ste zavidne rezultate i to će se odraziti na vaš napredak. Partner se ponaša protivrečno i vi ne znate šta možete da očekujete od njega. Sačekajte da vam to vreme pokaže. Puni ste energije i elana.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Ukoliko planirate da pređete na novo radno mesto, ovaj period doneće vam odličnu priliku, i to preko jedne uticajne osobe. Duže vreme vam se dopada osoba koju poznajete na poslu. Moguć je početak tajne veze. Umišljate zdravstvene probleme.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom u ovom periodu mogu da očekuju napredak u karijeri. Proširenje kruga nadležnosti. Ovaj dan može vam doneti poznanstvo s jednim ekscentričnim Ovnom. Mogući su problemi s plućima.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Ovaj period može vam doneti značajan dogovor s nekom stranom kompanijom ili inostranstvom. Uspešan sporazum o saradnji. Nesporazumi i nesuglasice s partnerom mogu biti izraženiji nego inače. Rešenje za problem koji vas muči leži u promenama, pre svega kada je reč o lošim navikama.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Očekuju vas važne vesti i poziv na poslovni sastanak. Moguće je unapređenje i dodela novih dužnosti. U okviru vašeg odnosa s partnerom pojaviće se neki novi elementi. Vaš zajednički plan će se ostvariti. Budite aktivni i konstruktivno potrošite energiju.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Budite obazrivi s novcem jer su mogući vanredni izdaci, kao i zastoj u njegovom prilivu. Pripremite rezervni plan. Slobodne Vodolije očekuje burna ljubavna romansa sa osobom koju su upoznale na nekoj zabavi. Mogući su nesvestica i problemi zbog malaksalosti.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Nestabilna situacija na finansijskom planu zahteva da improvizujete rešenje i premostite krizni period. Ribe koje su u vezi očekuje turbulentan period, u kojem neki stari problem može da ispliva na površinu. Ojačajte imunitet pojačanim unosom vitamina.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?