Kiara Feragni godinama je važila za jednu od najuticajnijih influenserki na svetu. Njena modna priča započela je blogom The Blonde Salad, a ubrzo je postala globalno prepoznatljivo lice, sa milionskom armijom pratilaca i unosnim ugovorima sa luksuznim brendovima. Međutim, nakon meteorskog uspona usledila je burna faza, poslednjih godina italijanska ikona stila sve češće je u fokusu zbog skandala nego zbog mode.

Pandoro afera

Najveća kontroverza u njenoj karijeri ostala je upamćena kao Pandoro afera. Feragni je 2022. godine u saradnji sa kompanijom Balocco lansirala tradicionalni italijanski božićni kolač pandoro sa sopstvenim potpisom. Cena je bila gotovo tri puta viša od uobičajene 9 evra, uz obećanje da će prihod biti doniran pedijatrijskoj bolnici u Torinu za lečenje dece obolele od raka kostiju.

Ali, ubrzo se ispostavilo da stvari nisu onakve kakvim su predstavljene. Strani mediji su izveštavali da je Balocco bolnici već ranije uplatio donaciju od 50.000 evra, dok je Feragni kroz humanitarnu akciju navodno zaradila oko milion evra koje je, prema optužbama, zadržala za sebe.

Kiara Feragni Foto: ChiaraFerragni/Instagram

Kazne i optužnice

Italijanske vlasti kaznile su Feragni i njene kompanije sa više od milion evra zbog “obmanjujuće komercijalne prakse”. U januaru 2025. milansko tužilaštvo otišlo je i dalje, protiv nje je podignuta optužnica za težu prevaru, a suđenje je počelo 23. septembra ove godine.

Skandal je imao ozbiljne posledice po njen poslovni svet. U 2024. njen biznis je zabeležio gubitke od oko 5,7 miliona evra, dok su mnogi brendovi počeli da se distanciraju. Kako bi pokušala da spase situaciju, Kiara je investirala dodatna sredstva u svoju kompaniju Fenice i preuzela gotovo potpunu kontrolu nad brendom koji nosi njeno ime.

Privatni život pod lupom

Osim poslovnih problema, i privatno je prolazila kroz turbulentan period. Njen brak sa reperom Fedezom raspao se 2024. godine, a razvod je izazvao novi talas medijske pažnje i kritika, dodatno opterećujući njen javni imidž.

Gde je danas Kiara Feragni?

Uprkos svemu, Kiara nije nestala iz javnog prostora. Aktivna je na društvenim mrežama, pokušava da povrati poverenje pratilaca i redefiniše svoj brend. Međutim, izazovi su ogromni – prihodi su drastično pali, saradnje sa luksuznim kućama više nisu toliko česte, a prodaja njenih kolekcija torbi i patika, koje su nekada nestajale u rekordnom roku, sada je znatno usporena.

Investitori postaju sve oprezniji, a budućnost njenog brenda ostaje neizvesna. Dok čeka odluke suda koje bi mogle trajno da obeleže njenu karijeru, javnost i dalje prati svaki njen potez – između nade u novi početak i straha da je “zlatno doba Kiara Feragni” nepovratno prošlo.

(Kurir.rs/Index)