Snimak sa koncerta grupe "Koldplej", a koji je zaludeo internet nastavlja da puni naslovne strane. Tada je bila otkrivena ljubavna afera na popularnoj "kiss kameri"

Tokom prethodnih dana akteri ove priče konstantno su bili na meti javnosti, dešavale su se razne stvari, a osim što je Endi Bajron dao ostavku na mesto direktora Astronomera, isto je uradila i 'preljubnica'. Direktorka za ljudske resurse američke tehnološke kompanije, Kristin Kabot, podnela je ostavku.

Ovo su kadrovi koji su izazvali buru:

Ljubavnici uhvaćeni na koncertu

Par, koji je u to vreme bio u brakovima sa drugim partnerima, brzo je pokušao da se sakrije i pokrije lice, a frontmen Koldpleja Kris Martin našalio se rekavši: „Ili imaju aferu… ili su jako stidljivi.“ Snimak je odmah postao viralan, a identitet dvoje kolega otkriven. Ubrzo su oboje podneli ostavke.

Slom karijere i porodice

Skandal nije imao posledice samo po njihovu karijeru, već i po privatni život. Bajronova supruga Megan promenila je prezime na društvenim mrežama u svoje devojačko Kerigan i odselila se iz porodične kuće u Northboroughu, Masačusets.

Sa druge strane, bivši suprug Kristin Kabot, bio je primoran da javno objasni da su on i Kristin već bili u procesu razvoda u vreme kada se desio incident.

Povratak supružnika

Gotovo tri meseca nakon afere, Bajronova supruga Megan sklonila se od očiju javnosti u luksuznoj kući para na obali u Kenebanku, Mejnu. U utorak, Daily Mail je objavio fotografije na kojima se vidi kako Megan i Endi uživaju u pikniku na plaži u zalazak sunca. Sedeli su u ležaljkama, obučeni u tople džempere, ispijali sokove i grickali grickalice dok su posmatrali more.

Sutradan, paparaci su ih uslikali u jutarnjoj šetnji, oboje sa burmama na rukama, nasmejane i u razgovoru.

Šta se zapravo događa?

Iako kuća porodice Bajron u Masačusetsu deluje napušteno, sudski spisi pokazuju da u Masačusetsu niti u Mejnu nisu podneli zahtev za razvod. Istovremeno, status zaposlenja Bajrona i Kabot ostaje nepoznat njihovi profili na internetu u potpunosti su uklonjeni.

Da li je bilo afere?

Prošle nedelje, izvor blizak Kristin Kabot izjavio je za People da ona nije uništila Bajronov brak:

„Kristin i Endi imali su odličan radni odnos, veliko prijateljstvo. Nije bilo afere. Bilo je neprimereno grliti šefa na koncertu i ona to prihvata kao svoju grešku. Ali skandal, gubitak posla i sve što je usledilo – to nije pošteno".