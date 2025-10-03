Slušaj vest

Godine 1954. u selu Ksiniada, u oblasti Ftiotida (centralna Grčka), dečak Atanasije igrao se sa vršnjacima kada je ugledao ženu u crnini, bosu, kako kleči i tiho se moli. Tvrdi da niko drugi nije mogao da je vidi. Pokazao je mesto odraslima, ali su ga samo ismejali.

Godinama kasnije, tačnije 1962, prilikom radova na putu, radnici su kopali baš na mestu gde je dečak ranije ukazivao. Na dubini od oko jednog metra, ispod korenja starog hrasta, pronađena je ikona Majke Božije, sa natpisom „Presveta Bogorodice, Eleousa (Milostiva)”. Analize i predanja upućuju na to da ikona potiče iz 8. ili 9. veka, iz perioda ikonoborstva, kada su ikone bile progonjene i skrivane.

Danas se ova ikona nalazi u manastiru Panagija Eleousa, sagrađenom 1965. godine, koji je postao mesto tihe molitve i čudesa. Selo Ksiniada nalazi se nedaleko od grada Domokosa, a hodočasnici dolaze iz svih krajeva Grčke i šire

Čudotvorna moć ikone

Ono što ovu ikonu čini zaista posebnom nije samo njena vekovna tajna i mistično otkriće, već i brojna svedočenja o čudima koja su se dogodila pred njenim likom. Ljudi su dolazili s teškim bolestima, za koje medicina često nema objašnjenje ni lek, i pronalazili isceljenje koje je nadilazilo nauku - od tumora do neplodnosti, pa čak i dubokih unutrašnjih duševnih rana.

Zabeleženo je i da ikona pruža brzu pomoć onima koji se nađu u teškim životnim situacijama - ona ne odlaže svoju milost, već je daruje onima kojima je najpotrebnija.

Nije retkost ni da meštani pripisuju ikoni zaštitu sela tokom burnih nevremena, požara i poplava, kada je Ksiniada ostajala netaknuta, kao pod posebnom Božjom zaštitom.

Mnogi koji su došli kao sumnjičavi ili bez vere, napuštaju manastir sa srcem punim nade i ljubavi, jer su pred ovom svetinjom pronašli put nazad do Boga.

