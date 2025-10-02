Slušaj vest

Da li ste se ikada pitali kako izgleda dan vaše mačke kada krene u avanturu van doma? Jedan znatiželjni vlasnik odlučio je da to i sazna – na vrlo zanimljiv način.

Naime, pričvrstio je mini kameru oko vrata svog ljubimca i pustio je da se slobodno kreće kvartom. Rezultat? Snimak koji više liči na uvod u akcioni film nego na mirnu šetnju.

Već nakon nekoliko minuta napolju, njegova mačka se sukobila s prvom mačkom koju je srela – usledila je prava potera po ulicama. Srećom, u tom trenutku nije bilo automobila, pa je okršaj prošao bezbedno.

Crno-bela "protivnica" u jednom trenutku uspeva da pobegne, a naša "akciona zvezda" menja pravac i kreće u novu avanturu.

Ovaj nesvakidašnji snimak pruža retku priliku da zavirimo u tajni svet mačaka – onaj koji počinje onog trenutka kada zatvore vrata za sobom i misle da ih niko ne posmatra.

