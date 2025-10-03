Slušaj vest

Grad La Rinkonada nalazi se na nadmorskoj visini od 5.100 metara u peruanskim Andima i važi za najviše naseljeno mesto na planeti, pa tako i najbliže svemiru.

Na toj visini, atmosfera je izuzetno razređena, a lokalno stanovništvo svakodnevno živi sa svega 50% uobičajenog nivoa kiseonika. Iako priroda oko grada oduzima dah, život u njemu je daleko od bajke.

Noću se "sve menja"

Ovaj zabačeni rudarski grad nedavno je posetio popularni jutjuber, koji je svoje iskustvo dokumentovao do najsitnijih detalja. Nazvao je La Rinkonadu “najneobičnijim mestom” koje je ikada posetio, gde se tuče na ulicama “dešavaju gotovo svakodnevno”, a haos vlada “čim padne noć”.

Obilazio je mali rudarski grad dok je sumrak polako padao, u pratnji dva policajca. Objasnili su mu svakodnevne opasnosti koje vrebaju na ovom mestu:

„Sve, od oružanih pljački do napada. Postoji teritorijalni sukob unutar samog rudnika, i tuče i tuče za kontrolu. Pljačkaju prolaznike, kradu stvari koje radnici zarađuju u rudnicima, a zatim nestaju i kriju se“, rekli su policajci.

Krivci se retko krivično gone. Klima i debela odeća koju ljudi nose čine praktično nemogućim identifikaciju počinilaca.

La Rinkonada Foto: printscreen/youtube/ruhicenet

Zaca je rekao da je atmosfera bila „prilično blizu pakla“, dok su prolazili pored znaka u patroliranoj bezbednosnoj zoni:

„Privatna svojina, metalurška rudarska zadruga. Naredba za paljbu, ne zaustavljajte se.“

Policajci su objasnili da su snajperisti na straži i da će pucati na svakoga ko pokuša da uđe, uz hladan komentar:

„Ne možete ući, ne možete napraviti grešku.“

Ova „naredba za paljbu“ nije sankcionisana od strane države – sprovode je sami vlasnici rudnika. Kada je Zaza pitao da li je u redu ubiti nekoga zbog krađe, policajac je brzo odgovorio:

„Oduzimanje ljudskog života, bez obzira na razlog, je protivzakonito.“

Iako je Zaza želeo da prenoći, priznao je:

„Previše sam drugačiji, privlačim previše pažnje, čak i ako se oblačim kao meštanin.“

Mladić tvrdi da mu je preporučeno da “ne izlazi napolje nakon zalaska sunca”, jer se tada “sve menja”.

Pucnji odzvanjali u tami

Uprkos rizicima, dodaje, upoznao je mnogo srdačnih ljudi, najviše rudara, koji rade i 30 dana bez plate, ali imaju pravo da jedan dan zadrže sve što pronađu - najčešće zlato.

Jutjuber tvrdi da je tokom noći čuo pucnjavu i vrisku, dok je njegov snimatelj sa hotelskog prozora video tri fizička obračuna, prenosi LadBible.

Policija koja je obezbeđivala drugog jutjubera, Italijana Zazua, objasnila je da su mnogi prestupnici prerušeni u rudare, što otežava njihovo hvatanje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj grad:

1/11 Vidi galeriju La Rinkonada Foto: printscreen/youtube/Ruhi Çenet

Zazau je primetio da na ulicama ima smeća, da ljudi rade po 12 sati dnevno na visokoj nadmorskoj visini, a da je za mnoge alkohol jedini način da pobegnu od svakodnevice.

Fascinantne prirodne lepote

Uprkos svemu, gosti opisuju La Rinkonadu kao mesto fascinantne prirodne lepote, ali i kao surovi prikaz ljudske borbe za opstanak u ekstremnim uslovima.

“Biti na jednom od najlepših mesta na planeti, a istovremeno gledati najgore što ljudi mogu učiniti - to je La Rinkonada“, zaključio je jutjuber.

Bonus video: Gagi Jovanović sa ćerkom uživa na Zlatiboru