Slušaj vest

Astrolozi su prognozirali da bi tri horoskopska znaka Zodijka od 2. okotbra mogla da privuku značajan finansijski prosperitet. U svetu gde ekonomska situacija može biti nepredvidiva, ove zodijačke perspektive donose tračak optimizma.

Ova 3 znaka prolaze kroz povoljan ciklus, gde mogu profitirati od svojih finansijskih aktivnosti. Sa odlučnošću, kreativnošću i dobro definisanom strategijom, mogu pretvoriti snove u stvarnost. Zvezde ih podstiču da deluju, dajući im šansu da zablistaju i postignu značajne rezultate u svom profesionalnom životu. Otvorenost za nova iskustva i otvoren um nesumnjivo će biti njihov ključ uspeha. 

Ovan: Preduzetnička energija

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovan, sa svojim dinamičnim i ambicioznim duhom, jedan je od znakova koji će blistati tokom narednog perioda. Rođeni u ovom znaku imaju jedinstvenu sposobnost da prepoznaju mogućnosti tamo gde drugi vide samo prepreke. Takođe, njihova sposobnost da brzo donose odluke i efikasno deluju može im doneti značajne finansijske koristi. Tokom ovog perioda, Ovnovi bi trebalo da se fokusiraju na preduzetničke projekte i da ne oklevaju da izraze svoje inovativne ideje, jer će astralna podrška biti na njihovoj strani. 

Devica: Planiranje i efikasne metode

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device, poznate po pažnji posvećenoj detaljima i pedantnom planiranju, imaju dobre šanse da postignu uspeh u finansijskoj oblasti. Od 2. oktobra 2025. ovi znaci mogu uživati u značajnim nagradama za svoj kontinuirani trud. Njihova sposobnost da analiziraju i poboljšaju procese doneće ne samo lično zadovoljstvo, već i povećanje prihoda. Saradnja sa drugim istomišljenicima može biti suštinski sastojak za maksimiziranje rezultata. 

Jarac: Ambicija i istrajnost

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi, poznati po svojoj ambiciji i disciplini, nalaze se u povoljnoj poziciji počev od 2. oktobra 2025. Imaju sposobnost da izgrade čvrst temelj za svoju finansijsku budućnost mudrim ulaganjem u projekte koji imaju dugoročni potencijal. Posvećenost i naporan rad će dovesti Jarčeve do prilika koje mogu transformisati njihove živote. Povezivanje sa mentorima ili uticajnim ljudima dodaće vrednost ovom obećavajućem periodu.

(Kurir.rs/Sensa)

Ne propustiteŽena1. oktobar je novi početak: Horoskop izabrao 3 najsrećnija znaka, teret i brige nestaju
209833.jpg
ZanimljivostiPun Mesec u Ovnu biće ključan za 4 horoskopska znaka: Od 7. oktobra za njih se menja sve
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec
ZanimljivostiOvi horoskopski znakovi imaju najviše neuspelih veza: Koliko god se trudili u ljubavi sreće nemaju
Žena leži u krevetu i plače
ZanimljivostiTajne želje ispuniće se ovim pripadnicima Zodijaka: Do kraja oktobra nizaće se uspesi u ljubavi
191897.jpg

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija