da li biste ga prepoznali?

Ako ste aktivni na društvenim mrežama, gotovo je sigurno da ste videli lice Drua Skenlona. Štaviše, velika je verovatnoća da ste baš njegov GIF koristili kako biste izrazili nevericu, šok ili zbunjenost.

GIF u kojem Dru nekoliko puta trepće u potpunoj neverici prvi put je postao viralan 2017. godine, i do danas je ostao jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih izraza zaprepašćenja na internetu. Međutim, korisnici interneta nedavno su bili potpuno zatečeni kada su otkrili kako izgleda čovek iz omiljenog memea danas, piše Daily Mail.

"Zdravo, internetu! Ja sam Dru i ovo je moje lice"

Dru se nedavno oglasio na platformi X (bivši Tviter), kako bi podstakao ljude da doniraju Nacionalnom društvu za multiplu sklerozu (National MS Society). Njegova objava ekspresno je postala viralna – sakupila je više od 21 milion pregleda, 408.000 lajkova i 38.000 deljenja.

- Zdravo, internetu! Ja sam Dru i ovo je moje lice, napisao je uz legendarni GIF.

- Ako vam je ovaj GIF ikada doneo radost, ponizno vas molim da razmislite o donaciji Nacionalnom društvu za MS. To bi mnogo značilo meni i ljudima koje poznajem, a koji su pogođeni ovom bolešću, dodao je Dru.

Šok i oduševljenje internet zajednice

Druova objava izazvala je lavinu komentara – od hvale do potpunog šoka. Mnogi korisnici nisu imali pojma ko je čovek iza omiljenog GIF-a.

"Poslednje tri godine si definitivno u mojoj top 3 GIF rotaciji. Zaslužio si ‘follow’. Hvala ti za doprinos digitalnom čovečanstvu", "Koristim te STALNO", "Sad tek shvatam kako to zvuči LOL", "Vau. Nikad nisam mislio da ću na svom tajmlajnu videti lice iza tog mimova", "Ne nose svi heroji plašt. Neki samo zbunjeno trepću", samo su neki od komentara u nizu.

Mnogi su komentarisali koliko se Dru fizički promenio – najčešće uz opasku: „Pa ti si toliko smršao!“ Neki su čak priznali da su godinama mislili da je na GIF-u zapravo Majkl Si Hol (glumac iz serije „Dekster“) ili Keri Elvs, zvezda filma The Princess Bride.

Kako je nastao jedan od najpoznatijih momenata interneta?

Dru, koji je više od osam godina radio kao video urednik na gejming portalu Giant Bomb, objasnio je da je trenutak iz GIF-a snimljen još 2013. godine, u emisiji Unprofessional Fridays. GIF je zapravo nastao kao reakcija na rečenicu njegovog kolege koji je igrao igru o poljoprivredi i rekao: - Obrađujem zemlju ovde sa svojom motikom (farming with my hoe here).

Zbog dvostrukog značenja reči hoe (koja u slengu znači i prostitutku), Dru je instinktivno podigao obrve i počeo da trepće, zbunjeno i u neverici – i taj trenutak je ostao zabeležen. U intervjuu za BuzzFeed iz 2017. godine, kada je GIF eksplodirao na društvenim mrežama, rekao je:

- Reakcija je bila potpuno prirodna. Nisam imao nameru da privlačim pažnju, nisam ni razmišljao o tome, sve dok se isečak nije pojavio na Tviteru – skoro četiri godine kasnije.

Od mimova do humanitarca

Nakon što je mim eksplodirao, Dru je neko vreme radio na dokumentarnom projektu pod nazivom Cloth Map, kroz koji je istraživao svet iz ugla video igara i sporta. Zatim je radio kao producent za studio za razvoj igara Digital Eclipse, a danas vodi dva podkasta – jedan o filmovima, koji vodi sa suprugom Sarom, i drugi o Formuli 1.

Osim toga, posebno je posvećen borbi protiv multiple skleroze – bolesti koja je pogodila dvoje njegovih bliskih prijatelja. Svake godine učestvuje u biciklističkoj trci od oko 160 kilometara kroz San Francisko, kako bi prikupio sredstva za istraživanje MS-a.

- Dvoje mojih dobrih prijatelja boluje od MS-a, tako da mi je taj cilj veoma ličan, napisao je na svojoj zvaničnoj stranici, a u nedavnom intervjuu za NBC News, rekao je: - Lepo je pronaći ovakav način da se pomogne. I sjajno je videti da to i dalje odjekuje među ljudima.

