Jesen je stigla, a sa njom i hladniji dani. Mnogi tada uključuju svoje klima-uređaje i prebacuju ih sa hlađenja na grejanje. Ipak, iako deluje jednostavno, ovaj proces može biti zbunjujući, naročito ako se prvi put susrećete sa podešavanjima.

Da li svaka klima može da greje?

Da bi klima radila i u režimu grejanja, ona mora biti split sistem model. Samo takvi uređaji imaju opciju da se prebacuju između hlađenja i grejanja.

Kako prebaciti klimu na grejanje?

Nije dovoljno da samo podignete temperaturu. Evo postupka:

Na daljinskom pronađite dugme „Mode“ – ono služi za promenu funkcija uređaja.

Klikom na to dugme birate između različitih režima (hlađenje, ventilacija, odvlaživanje, grejanje).

Kada želite grejanje, odaberite ikonicu sa suncem ili opciju „Heat“ (zavisi od modela). Trik za podešavanje temperature

Mnogi korisnici primećuju da klima ne postiže tačno onoliku temperaturu koliko je podešeno, već nešto nižu. Zato postoji mali trik:

Ako želite da prostorija bude zagrejana na 26°C, podesite klimu na 28°C. Na taj način uređaj će grejati dovoljno da postigne željeni komfor.

