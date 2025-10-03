Slušaj vest

Zamislite sledeći scenario - nema struje, voda ne teče iz slavine, mobilna mreža je opterećena ili potpuno ugašena. U najgorem slučaju, čujete eksplozije i artiljeriju u daljini.

Zvuči kao scena iz distopijskog filma, ali Evropska unija danas to ne naziva fikcijom, već scenarijom za koji treba biti spreman, prenosi LadBible.

Preporuka svim građanima

O čemu se radi? Ranije ove godine, Evropska komisija izdala je preporuku građanima da pripreme “zalihe za preživljavanje od 72 sata”, odnosno osnovna sredstva za život u vanrednim okolnostima.

Nije panika, već odgovornost

Evropa je tokom poslednjih godina prošla kroz brojne krize - od pandemije do klimatskih promena, a danas se govori o rastućim tenzijama i mogućim sukobima. Ipak, preporuku za pripremu “zaliha za preživljavanje” ne treba tumačiti kao poziv na paniku - već odgovornost.

“Svaki građanin bi trebalo da zna kako da se snađe ako dođe do prekida u snabdevanju, evakuacije ili prirodne katastrofe”, izjavila je evropska komesarka za pripravnost i krizno upravljanje, Hadža Lahbib.

Dakle, koje su pretnje u pitanju?

* Geopolitičke tenzije - naročito sukobi u blizini istočnih granica EU

* Rizici od sajber napada - jer mogu ugasiti struju, komunikaciju i digitalnu infrastrukturu;

* Totalni prekidi u snabdevanju vodom, hranom i energijom.

Hrana, voda, telefon...

A, šta bi trebalo da sadrži “komplet” za preživljavanje?

Počnimo od vode. Prosečna osoba može preživeti do tri dana bez vode, odnosno mnogo kraće u slučaju visokih temperatura ili fizičkog napora. Preporučena količina je tri do četiri litra dnevno po osobi. Nošenje te količine je teško, zato stručnjaci savetuju korišćenje prenosivih filtera za vodu, tableta ili boca koje filtriraju tečnost.

Bez hrane možete i do tri nedelje, ali posledice izgladnjivanja se osećaju već posle par dana. Zato torba mora da sadrža - visokoenergetske dodatke, konzerviranu hranu, instant supe ili jela koja se mogu pripremiti bez kuvanja.

Među zalihama morate imati otvarač za konzerve, telefon, prenosive baterije (powerbank), punjače, kablove, možda i solarni punjač.

Mislite na svaki detalj

Ako uzimate redovnu terapiju, spakovaćete i lekove. Ali, ne zaboravite komplet prve pomoći, zavoje, gazu, sredstvo za dezinfekciju, zatim lagano termo-ćebe, gotovinu (u slučaju da kartice nisu u funkciji), lična dokumenta (zdravstvena i putna).

Morate naći mesta za rezervnu odeću, sredstva za ličnu higijenu, vreću za spavanje, a u slučaju da imate malu decu i njihovu hranu, odeću, pelene...

Dakle, Evropska unija poručuje - nema potrebe za panikom, ali ima potrebe za spremnošću. Možda nikada nećete upotrebiti “zalihe za preživljavanje”. Ali, ako zatrebaju - biće najvrednija stvar koju posedujete.

