Slavija je danas jedno od najpoznatijih i najfrekventnijih mesta u Beogradu, gde se ukrštaju sve tri vrste javnog gradskog prevoza. Ipak, njen razvoj bio je dug i pun zanimljivih preokreta – od velike bare i lova na patke do trga koji simbolizuje moderan Beograd.

Od velike bare do formiranja trga

Do 1880-ih godina na mestu današnje Slavije nalazila se velika bara u kojoj su Beograđani lovili divlje patke. Prvo uređenje prostora započeo je škotski preduzetnik Frensis Makenzi, koji je kupio veliki komad zemlje iznad tadašnjeg trga od Stojana Simića, sina predsednika srpskog parlamenta.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Slavija nekada:

Makenzi je zemljište podelio na manje parcele namenjene za prodaju, zbog čega su ga Beograđani isprva ismevali. Ceo kraj tada je dobio nadimak „Englezovac“.

„Salom mira“ i nastanak kafane „Slavija“

Na svom imanju Makenzi je sagradio kuću pod imenom „Salom mira“, koja je kasnije postala važno mesto okupljanja radničkog pokreta, odnosno Socijalistički narodni dom. Nakon Prvog svetskog rata zgrada je pretvorena u kafanu „Slavija“, a posle Drugog svetskog rata na istom mestu niknuo je čuveni bioskop „Slavija“.

Kafane i urbane legende

Kružni tok na Slaviji, jedan od simbola Beograda Foto: Beograd.rs

Na Slaviji su se nalazile i poznate kafane „Tri seljaka“ i „Rudničanin“, ali su one srušene pre i tokom Drugog svetskog rata.

U novembru 1940. započeta je gradnja magazina Vlade Mitića, zgrade koja je trebalo da bude najviša u Beogradu. Međutim, Drugi svetski rat zaustavio je radove, a do danas je ostala poznata urbana legenda o „prokletstvu Mitićeve rupe“, mestu neuspelih projekata i pokušaja da se podigne moderna robna kuća.

Promene naziva trga

Tokom nemačke okupacije 1941. godine izgrađen je kružni tok i uređen odvod otpadnih voda ka Savi. Nakon rata, 1947. godine, Slavija je dobila ime Trg Dimitrija Tucovića, po znamenitom socijalisti, uz postavljanje bronzanog poprsja (rad Stevana Bodnarova).

Pod tim imenom trg je bio poznat sve do početka 2000-ih, kada mu je vraćen stari naziv – Slavija.

Statua Dimitrija tucovića u njegovoj rodnoj kući Foto: Youtube Printscreen

Simbol Beograda i centar modernog života

Slavija je nezaobilazno mesto za sve Beograđane i turiste. Tu se nalazi i hotel „Slavija“, a zanimljivo je da je upravo ovde otvoren i prvi „Mekdonalds“ u Istočnoj Evropi.

