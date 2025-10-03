Slušaj vest

Dnevni horoskop za 3. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

Ovan

  Danas ćete osetiti nalet energije i želju da pokreneš nešto novo. Nemojte žuriti, polako gradite temelje. Ljubav vam donosi iskrene razgovore, dok vas na poslu čeka prilika da pokažete inicijativu.

Bik

  Dan je odličan za finansije i rešavanje praktičnih pitanja. Na emotivnom planu bićete mirniji, ali i tvrdoglavi,pazite da ne povredite partnera rečima. Slobodni Bikovi mogu dobiti poruku koja menja raspoloženje.

Blizanci

  Bićete u centru pažnje – vaše reči danas nose posebnu težinu. Idealno vreme za pregovore, sastanke i dogovore. Ljubav je razigrana, neko vas može prijatno iznenaditi neočekivanim pozivom.

Rak

  Osećačete se emotivno, ali i pomalo zatvoreno. Najbolje ćete se osećati kod kuće, u krugu najbližih. Na poslu obratite pažnju na detalje i sitnica može promeniti tok dana. Ljubav zahteva iskrenost.

Lav

  Društveni život dolazi u prvi plan. Danas širite optimizam i lako osvajate ljude oko sebe. Ljubav donosi flert i radost, dok se na poslu otvaraju nova poznanstva koja mogu biti korisna u budućnosti.

Devica

  Vaš fokus je na poslu i organizaciji. Sve što uradite danas postaće temelj za naredne dane. Ljubav može malo trpeti zbog tvog perfekcionizma, pokušajte da budete nežniji prema partneru.

Vaga

  Dan vam donosi sklad i lepe susrete. Imaćete želju da unesete ravnotežu u odnose i možeš očekivati komplimente. Slobodne Vage bi mogle upoznati nekoga ko će ih osvojiti šarmom. Posao ide glatko.

Škorpija

  Osećaćete potrebu da se povučete i razmislite o sebi. Intuicija vam je jaka, pa slušajte svoj unutrašnji glas. Ljubav je duboka i intenzivna i jedan razgovor može potpuno promeniti tok veze.

Strelac

  Prijatelji i kontakti su danas vaš izvor inspiracije. Mogla bi se pojaviti prilika za saradnju ili putovanje. Ljubav donosi iznenađenja, dok se vaša vedrina lako prenosi na okolinu.

Jarac

  Posao i ambicije su u prvom planu. Dobijate priznanje ili potvrdu da ste na pravom putu. Ljubav može biti pomalo zapostavljena, pa pokažite partneru da vam je važan. Slobodni Jarčevi privlače pažnju autoritetom.

Vodolija

  Vaša radoznalost i potreba za promenom danas dolaze do izražaja. Možda ćete planirati putovanje ili istraživati nešto novo. Ljubav vam donosi avanturistički duh – slobodne Vodolije mogu upoznati osobu „drugačiju od svih“.

Ribe

  Emocije su vam naglašene i osećaćete svaku sitnicu oko sebe. Dan je povoljan za introspektivne trenutke, ali i za dublje razgovore u ljubavi. Finansije zahtevaju oprez – ne trošite impulsivno.

