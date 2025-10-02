Mladenci izašli na podijum, a onda se umešao čak i kum: "Deka nije ponosan na ovo što vidi"
Prvi ples mladenaca poslednjih godina predstavlja pravu atrakciju. Sve je više novopečenih parova koji mesecima unazad pripremaju posebnu tačku za svoje goste a nekada i pređu granicu dobrog ukusa.
Snimak sa jednog venčanja postao je viralan na internetu, a reakcije javnosti su urnebesne. Naime, sve se dešava u terenutku kada mladenci izlaze na podijum da zaplešu. Posle par sekundi mladoženja pada kao pokošen, a odmah je na podijum uleteo i kum pokušavajući da spasi svog prijatelja.
Ono što je usledilo, bilo je šok i za njega samog. Mlada je počela da "udara" mladoženju po zadnjici. Kum se šokirano sklanja, a onda kreće ples kojem se niko nije nadao.
Ubrzo su usledili brojni komentari na ovaj urnebesni video:
"deka nije impresioniran", "šta se upravo desilo", "kum pobegao sa podijuma", "čemu sve ovo", " pa sjajno", samo su neki od komentara...