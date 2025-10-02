Slušaj vest

Prvi ples mladenaca poslednjih godina predstavlja pravu atrakciju. Sve je više novopečenih parova koji mesecima unazad pripremaju posebnu tačku za svoje goste a nekada i pređu granicu dobrog ukusa.

Snimak sa jednog venčanja postao je viralan na internetu, a reakcije javnosti su urnebesne. Naime, sve se dešava u terenutku kada mladenci izlaze na podijum da zaplešu. Posle par sekundi mladoženja pada kao pokošen, a odmah je na podijum uleteo i kum pokušavajući da spasi svog prijatelja.

vencanje o kojem se priča Foto: maddie.wangsgard/tiktok

Ono što je usledilo, bilo je šok i za njega samog. Mlada je počela da "udara" mladoženju po zadnjici. Kum se šokirano sklanja, a onda kreće ples kojem se niko nije nadao.

Ubrzo su usledili brojni komentari na ovaj urnebesni video:

"deka nije impresioniran", "šta se upravo desilo", "kum pobegao sa podijuma", "čemu sve ovo", " pa sjajno", samo su neki od komentara...