U novom Netflix dokumentarcu , Hajdi Flis, koja je početkom devedesetih postala poznata kao “holivudska madam”, otvoreno govori o svom usponu i padu u svetu prostitucije.

"Rođena sam i odrasla u Los Anđelesu,“ kaže danas 59-godišnja Flis, pa dodaje: "Sve je bilo kao savršena oluja da me pretvori u savršenu madam. Bila sam mlada, arogantna i najbolja.“

Kasnije se zapitala: "Kako sam uspela da upropastim najbolji posao na svetu?“

„Crna sveska“ i Čarli Šin

Njena čuvena „crna sveska“ izazvala je ogroman skandal, jer se verovalo da u njoj stoje imena poznatih klijenata. Javnost je tada nagađala ko bi sve mogao da se nađe na listi, ali jedino ime koje je ikada otkriveno bilo je Čarli Šin.

Šin je sada i sam otvorio dušu u dokumentarcu i u svojoj autobiografiji "The Book of Sheen". Otkrio je da nikada nije osećao da je „nemoralan“ jer je plaćao za seks, nazivajući to „porezom na pogodnost“ koji uklanja neizvesnost dejtinga.

Problem je nastao kada je glumac Flis platio čekovima. Kada je uhapšena, ti tragovi novca povezali su ga sa njom. Na kraju je priznao da joj je dao preko 53.000 dolara.

Izdaja koja ih je zauvek razdvojila

Kako bi izbegao težu optužnicu, Šin je svedočio protiv Flis, i to dok je ona bila u istoj prostoriji.

"Video sam u njenim očima osećaj izdaje i tuge,“ rekao je u dokumentarcu. Dodao je i da se danas kaje:

"Doušnik nije boja koja mi dobro stoji.“

Flis mu to nikada nije oprostila.

"Ja nikada nisam odala tajne svojih klijenata. A on? On je razmaženo bogato dete iz Malibua,“ rekla je u dokumentarcu.

"Njega tada nisu mogli ni hteli da dirnu. Bio je na vrhuncu slave.“

Presuda i život posle skandala

Flis je 1996. godine osuđena za utaju poreza i dobila sedam godina zatvora, od čega je odslužila 20 meseci. Nakon izlaska, planirala je da u Nevadi otvori bordel za žene, ali je ideju ubrzo napustila.

Njen privatni život bio je buran, bila je u vezi sa glumcem Tomom Sizemorom, koji je kasnije osuđen za nasilje. Oboje su se pojavili u rijaliti programu Celebrity Rehab with Dr. Drew.

Danas Flis živi u Pahrumpu u Nevadi, daleko od skandala i holivudskih priča. Posvetila se spasavanju papagaja makao i kaže da je svet prostitucije zauvek ostavila iza sebe.

"Ne zanima me više ko ima seks. Bila sam tamo, prošla kroz sve to i završila,“ izjavila je za People u decembru 2024. godine.