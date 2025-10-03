Slušaj vest

Severnokorejski lider, Kim Džong Un, oformio je posebne timove kako bi sprečio rast popularnosti operacije povećanja grudi, tvrdeći da se radi o „antisocijalističkoj praksi“, prenosi New York Post.

Ministarstvo javne bezbednosti glavnog grada Pjongjangaizdalo je hitne naredbe protiv „trulih i kapitalističkih“ implantata, dok ženama koje ih ugrade prete stroge kazne u radnim logorima.

Posebni timovi su raspoređeni širom zemlje, gde su tokom leta savezni agenti u civilu tražili lekare sa crnog tržišta i žene sa „neprirodno bujnim grudima“. Podvrgavane su i fizičkim pregledima, u slučajevima kada su vlasti sumnjale da su bile operisane.

Žene ili privatni lekari u pritvoru mogli bi se suočiti sa kaznama, uključujući slanje u radne logore, pod optužbom za antisocijalizam - navode anonimni izvori upoznati sa situacijom.

Severnokorejska vlada tvrdi da je nedavna potražnja za operacijama grudi, kapaka i trajnom šminkom na obrvama rezultat toga što su žene prožete „buržoaskom ideologijom“. Jednom privatnom lekaru se već sudilo sredinom septembra.

Žene koje žive u socijalističkom sistemu korumpirane su buržoaskim običajima i počinile su trula kapitalistička dela - rekao je tužilac tokom suđenja.

Tada je otkriveno i da su zbog augmentacija bile podvrgnute fizičkom pregledu koji su sprovodili vladini službenici.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

