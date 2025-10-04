Slušaj vest

Članovi organizacije Strong Island Animal Rescue League primili su poziv od zabrinutog vlasnika kuće koji je tvrdio da iz zidova “dopiru čudni zvukovi”.

Podsećali su na “grebanje”, a kako danima nisu prestajali, odlučio je da zatraži pomoć.

Pažljivo proverili zidove

Vlasnik je objasnio da je nekoliko dana ranije uklonio stablo ispred porodičnog zdanja, kao i da je video rakuna koji se motao u dvorištu.

Profesionalci su pažljivo pregledali zidove i shvatili da buka dolazi iznutra. Posle detaljne provere, zaključili su da se “nešto pomera”, pa su alatom napravili rupu.

Tada su shvatili da se u zidu nalaze tri mladunca rakuna, kojima je majka ranije napravila skrovište, ali su se nekako zaglavili i tražili pomoć!

Spasili ceo podmladak

Odmah je bilo jasno da su nesrećne životinje iscrpljene i dehidrirane, jer danima nisu imale hrane niti vode. Umesto da ih smeste u kutiju i ostave napolju da ih pronađe majka, ljudi su ih prebacili u rehabilitacioni centar za životinje.

Tako je zahvaljujući brzoj reakciji i timskom radu spasen ceo podmladak, a neobična priča je dobila srećan kraj.

