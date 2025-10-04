Slušaj vest

Subotnje jutro za promenu nosi malo mirniju energiju, ali se već u popodnevnim satima mogu očekivati napete situacije za pojedini horoskopske znakove. Pogledajte šta su astrolozi isprognozirali za vaš zodijački znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Glavni izazov ovog dana je u poslovnoj komunikaciji. Očekuje vas važan poslovni sastanak, ali pregovori mogu biti naporni. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koja vam je dosad bila više prijatelj. Novi početak. Povedite računa kada je u pitanju povišen holesterol i problemi koje on uzrokuje.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Akcenat ovog dana je na pažljivom planiranju prioriteta. Moguće su nepredviđene poteškoće za Bikove koji rade u uslužnim delatnostima. Pred vama je miran period u odnosu s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Nađite način da ugodite sebi.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Vaš odnos s nadređenima zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš poslovni predlog neće naići na odobravanje. Ovaj dan vam donosi izazov izuzetno burne i strastvene ljubavne avanture sa osobom koju poznajete preko posla. Zdravstveno nije vreme za neodgovorno ponašanje.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Uran u vašem polju poslovne saradnje unosi neke bitne nove elemente. Inovativnim metodama pobedićete konkurenciju. Slobodni Rakovi razmišljaju o tome da pređu granicu prijateljstva sa osobom koja im se dugo dopada. Možete imati čak i višak energije.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Može doći do zastoja u platnom prometu, budite obazrivi s novcem. Vaš odnos s partnerom zahteva dodatno prilagođavanje jer različito gledate na stvari. Neophodan je kompromis. Na vreme prokontrolišite krvnu sliku i prilagodite ishranu svom zdravstvenom stanju.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Obnavljanje neke stare poslovne saradnje predstavlja glavnu temu ovog dana. Mogući su administrativni problemi. Slobodne Device će se zbližiti sa osobom koju poznaju preko posla. Očekuje vas potpuno novo ljubavno poglavlje. Zdravlje je sasvim dobro, a vi ste veseli, raspoloženi i spremni za nove izazove!

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Vaš odnos s nadređenima i poslovnim saradnicima u velikoj meri će se popraviti. Obazrivo upravljajte novcem. Imate osećaj da u vašem odnosu s partnerom nedostaje neki peti element. Planirate zajedničko putovanje. Potrudite se da na konstruktivan način usmerite svoju energiju.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili rade u ugostiteljstvu mogu da očekuju veliki uspeh i odlične rezultate. Slobodne Škorpije mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju upoznaju na zabavi. Nedostatak gvožđa i sklonost ka anemiji kod vas mogu da predstavljaju malo veći problem.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Nesuglasice u odnosima s poslovnim saradnicima i nadređenima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Neophodan je kompromis. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period stabilizacije. Očekuje vas sve veće zbližavanje. Generalno ste veoma uznemireni i muči vas konstantan osećaj nervoze.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Neizvesna situacija na poslu zbog važnog poslovnog sastanka i odgovora poslovnog partnera. Uprkos tome, sledi uspeh. Slobodne Jarčeve očekuje romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznali. Potrebno je da nađete neki izduvni ventil, neki način da se oslobodite od nagomilanog stresa.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima se popravlja. Pravi je trenutak da izložite svoje originalne ideje, jer će danas naići na dobar odziv. Vodolije koje su u vezi mogu da naiđu na nerazumevanje partnera. Nema razloga da brinete previše, samo nastavite sa zdravim navikama!

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Nesuglasice u odnosu s poslovnim partnerima mogu dovesti do zastoja u saradnji. Neophodno je kompromisno rešenje. Slobodne Ribe očekuje veoma romantičan ljubavni sastanak sa osobom u znaku Device. Ljubav na prvi pogled. Brinete o svom zdravlju i posvećeni ste sebi.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?