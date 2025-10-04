Slušaj vest

Starije generacije često s nostalgijom pričaju o prošlim vremenima – životu bez stresa, jednostavnijim radostima i tradicijama koje su okupljale čitava sela. Na društvenim mrežama poslednjih godina posebno su popularne stare fotografije koje otkrivaju kako se nekada živelo i slavilo, naročito kada je reč o srpskim svadbama.

Slika koja je podelila javnost

Jedna crno-bela fotografija iz užičkog kraja, nastala tridesetih godina prošlog veka, izazvala je pravu buru komentara na internetu. Na njoj se vidi veliki sto za kojim sede svatovi, dok muziku prate nezaobilazni trubači – simbol veselja koji je i danas prisutan.

Ipak, ono što je mnogima odmah zapalo za oko jeste da su u prvom planu gotovo isključivo muškarci – od dečaka i mladića, pa sve do starijih ljudi. Žene i devojke ili se uopšte ne vide, ili se nalaze negde daleko u pozadini. Upravo taj detalj pokrenuo je lavinu komentara i rasprava na mrežama.

Reakcije korisnika društvenih mreža

Neki su sliku doživeli kao dokaz da žene tada nisu imale ravnopravan tretman na veseljima:

„Gde su žene? Zašto nisu sedele za stolom sa muškarcima?“

„Žene su kod kuće, njima nije bilo dozvoljeno da se vesele.“

„ Ima i žena, samo stoje. One su čekale da se muškarci posluže, pa da i one sednu. To je bio obič aj – svaka domaćica donese nešto od hrane, a domaćin obezbedi piće. Svi zajedno jedu i vesele se.“

„E koliko je tada bilo momaka i ljudi u selu, a danas su stolovi prazni."

„Ovo izgleda kao treći dan svadbe. Svi su umorni, a i sto je prazan.“

