Postoje testovi koji već sa nekoliko pitanja mogu da pokažu koliko nam je misaoni proces brz, ali i koliko nas lako zavara prvi utisak. Jedan od najpoznatijih takvih testova je test kognitivne refleksije. Sastoji se od samo tri naizgled jednostavna pitanja, ali upravo na njima većina ljudi pogreši jer izabere ono „očigledno“ rešenje. U nastavku možete pokušati sami da rešite zadatke, a zatim proveriti tačne odgovore i objašnjenja koja su iznenadila hiljade ispitanika širom sveta.

Ovaj test je 2005. godine osmislio psiholog i profesor Šejn Frederik na Tehnološkom institutu Masačusets (MIT). Tokom istraživanja, testirao je 3428 ljudi i otkrio da je samo 17% ispitanika uspelo tačno da odgovori na sva tri pitanja, dok je 33% dalo netačne odgovore na sva tri.

Pitanja su sledeća:

1. Reket i lopta zajedno koštaju 1,10 dolara. Reket je za 1 dolar skuplji od lopte. Koliko košta lopta?

2. Ako je pet mašina potrebno pet minuta da proizvede pet dodataka, koliko će vremena biti potrebno sto mašina da proizvede 100 dodataka?

3. Na jezeru raste gomila vodenih ljiljana koja se svakog dana udvostručuje. Ako im je potrebno 48 dana da prekriju celo jezero, koliko dana je potrebno da prekriju polovinu jezera?

Tačni odgovori

Najčešći odgovori koje su ispitanici davali bili su: 10 centi, 100 minuta i 24 dana. Međutim, svi ti odgovori su netačni. Tačni odgovori i objašnjenja su sledeći:

Ako lopta košta X dolara, reket košta X + 1 dolar. Pošto zajedno koštaju 1,10 dolara, rešavamo jednačinu:

X + (X + 1) = 1,10 → 2X + 1 = 1,10 → 2X = 0,10 → X = 0,05.

Dakle, lopta košta 5 centi, a reket 1,05 dolara.

Jedna mašina napravi jedan dodatak za 5 minuta. Ako 100 mašina radi istovremeno, svaka će napraviti po jedan dodatak za 5 minuta. Dakle, 100 dodataka se napravi za 5 minuta.

Veličina gomile vodenih ljiljana se udvostručuje svakog dana. Ako je jezero potpuno prekriveno 48. dana, dan ranije (47. dana) je bilo prekriveno polovina.

Dakle, tačan odgovor je 47 dana.

