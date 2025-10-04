Slušaj vest

Sneg je u Srbiju stigao mnogo ranije nego prošle godine, i to samo desetak dana nakon zvaničnog početka jeseni. Temperaturni rolerkoster pošteno nas je iznenadio, pa smo preko noći iz kratkih rukava bili prinuđeni da uskočimo u tople jakne i kapute.

Neverovatni prizori stižu iz različitih krajeva zemlje. Oktobar samo što je počeo, a mnogi delovi Srbije već su se zabeleli, kao da sutra počinje skijaška sezona. Kopaonik je dobio prvi snežni pokrivač ove zime, odnosno jeseni, pahulje su ukrasile i Zlatar, Staru planinu, Goliju... Negde je sneg već napadao do pola metra i zajedno sa temperaturama ispod nule potpuno paralisao saobraćaj. A do juče smo se slikali u kupaćim kostimima pored mora...

Rekordne snežne padavine posle 50 godina, čitamo u novinama i na portalima. Nisu se začudili samo meteorolozi, koji objašnjavaju da beli pokrivač na planinama u oktobru nije neuobičajena pojava, mada podsećaju i da je prošle godine stigao kasnije, u drugoj dekadi novembra.

Kada nas zadese ovakve vremenske (ne)prilike, često posežemo za narodnim verovanjima i pokušavamo da odgonetnemo šta znači kada sneg padne kad mu vreme nije...Ako se ukaže u aprilu, na primer na Blagovesti, kada pahulje prekriju rascvetale trešnje i kajsije, priroda opominje ljude da pripaze na svoje ponašanje i savetuje im da razreše dileme koje ih dugo muče.

No, proleće je drugačije – to je buđenje prirode, ponovno rađanje, novi početak, opšta renesansa. Jesen je druga priča, ona donosi zrelost, završetke, period mirovanja, pripreme za hladne dane. S njom stižu i neke druge boje, ali bela nije u toj paleti. Ipak, poslednjih godina, zbog klimatskih promena i ostalih globalnih problema, i proleće i jesen traju toliko kratko da gotovo i nemamo vremena za uživanje u zlatnim krošnjama i opalom lišću koje krcka pod našim nogama.

Šta znači kada sneg padne u oktobru

Prema folklornim tumačenjima i narodnim predskazanjima, oktobar može biti indikator predstojeće zime. Ako nas u ovom mesecu iznenadi sneg, to znači da će ona obilovati padavinama. S druge strane, ako Miholjdan (12. oktobar) bude sunčan, zima pred nama verovatno će biti duga i hladna.

Postoji i izreka "koliko magle u oktobru, toliko snega u februaru". Ali, ovog oktobra smo videli više snega nego u februaru...

Veruje se da snežni oktobar znači raniji dolazak proleća. Drugim rečima, što ranije zima počne, ranije će i otići. Narod kaže i da "sneg što padne bez glasa nosi reči koje još nisu stigle". U prevodu – nešto će se desiti, jer je stigao nenajavljen.

Kada bismo bacili pogled na meteo podatke iz prethodnih decenija, došli bismo do zaključka da se pojedina verovanja nekad i obistine.

