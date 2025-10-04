Slušaj vest

Paraliza sna je stanje u kom osoba, iako je svesna svog okruženja, privremeno ne može da pomeri telo ili govori prilikom uspavljivanja ili buđenja. Ovo iskustvo može da bude zastrašujuće, naročito jer ga često prate osećaj pritiska na grudima, halucinacije ili osećaj prisutnosti nečega u sobi. Lekar je sada otkrio naučne razloge zastrašujućeg stanja i kako ga izbeći. Lekar opšte prakse, dr Amir Kan, bavio se ovom noćnom morom u nedavnom videu na TikToku, gde je objasnio da je paraliza sna kada su nam mišići "privremeno isključeni" i naše telo ne može da se pomeri.

Paraliza sna je neobično stanje u kom se osoba budi noću, nesposobna za kretanje, dok doživljava širok dijapazon bizarnih i zastrašujućih halucinacija. Ljudi prepričavaju osećaj da ih veže neobjašnjiva sila dok su budni i svesni, ali ne mogu da pomere nijedan deo tela.

"Jeste li se ikada probudili usred noći i osećali kao da ne možete da pomerite svoje telo? Zastrašujuće je, zar ne? Pa to se zove paraliza sna. To se događa kada se vaš mozak probudi pre vašeg tela, tokom REM faze sna. To je deo kada sanjate i vaši mišići su privremeno isključeni tako da ne glumite svoje snove", objasnio je lekar. Zatim je opisao tačno onaj zastrašujuć” i bespomoćan trenutak koji mnogi pamte da su osetili usred noći, piše Daily Mail.

"Ako se probudite dok se to još događa, osećaćete se paralisano", izjavio je. Naveo je i druge simptome koji su ponekad prisutni tokom paralize sna, uključujući pritisak ili bol u grudima i živopisne halucinacije oblika, senki ili čak ljudskih figura u sobi. "To je zato što je vaš mozak još uvek napola u načinu sna i napola budan", dodao je. Iako je dr Kan rekao da iskustvo može biti zastrašujuće, takođe je dodao da je prilično bezopasno i savetovao je da se ne brinu.

Foto: Shutterstock

Rekao je da paraliza sna traje samo nekoliko sekundi, a najviše nekoliko minuta pre nego što prođe. "Uvek je najbolje zapamtiti: 'Znam da je zastrašujuće i da se čini strašno, ali nije ništa opasno'. Stoga, ako vam se to dogodi, nemojte paničiti. Vaše telo samo sustiže vaš mozak", savetovao je lekar. Za one koji su znatiželjni zašto se događa paraliza sna, lekar je rekao da je povezana s lošim snom, stresom ili neredovitim rasporedima spavanja. A da bi se pratioci nosili s tim problemima, dao je neke korisne savete.

"Najbolje je pridržavati se redovnog rasporeda spavanja, smanjiti stres i paziti na higijenu spavanja", rekao je dr Kan. Ljudi su brzo podelili svoja iskustva paralize sna u komentarima videa koji je prikupio gotovo 300 hiljada pregleda na TikToku. "Da, strašno je, da poludiš! Osećaj je kao da me neko drži prikovanu", napisala je jedna korisnica. "Pokušavam da vrištim, ali ne mogu da se probudim i samo ispuštam čudne zvukove", dodala je druga. "Tako je zastrašujuće! Gotovo kao nadrealno iskustvo. Čak i kad sam se potpuno probudila, bila sam prestravljena, a srce mi je lupalo", opisala je treća.

Noćne more su češće kod ljudi koji su pod stresom, anksiozni ili imaju poremećaje spavanja Foto: Shutterstock

"Viđao sam crnu veliku figuru poput čoveka", napisao je jedan korisnik. "Prisutnost koju tada osećam u sobi je toliko strašna da ne mogu da se pomerim ili govorim", dodao je drugi. "Ima li još neko problema s gutanjem tokom epizode paralize sna? Ubeđen sam da ne mogu da dišem kad se to dogodi", upitao je treći. Neki ljudi koji pate od ovog stanja takođe prijavljuju osećaj pritiska na grudima i mogu da dožive halucinacije, uključujući zastrašujuće likove.

Opisi ovog stanja mogu se pronaći u folkloru starom stotinama godina, kada su ga nazivali imenima poput "stara veštica", zbog verovanja da je na grudima osobe koja pati sedela sablasna, veštičja pojava. Moderna nauka još ne može da objasni zašto se paraliza sna događa, ali poznato je da je češća kod osoba koje pate od nesanice, posttraumatskog stresnog poremećaja i anksioznosti. Ljudi koji dožive paralizu sna ili halucinacije neposredno pre nego što zaspe imaju veću verovatnoću da će patiti od depresije, otkrila je istraživačka studija iz 2018. godine.

Video: Kako da napravite mapu želja