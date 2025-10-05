Slušaj vest

Dnevni horoskop za 5. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele celom Zodijaku.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje koje će vam doneti uspešan poslovni dogovor. Proširenje kruga saradnika. Zajedno s partnerom prevazići ćete dugotrajan problem koji vam je zadavao glavobolju. Mogući su problemi vezani za bešiku i urogenitalni trakt, skloni ste upalama i prehladi.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Tempo vašeg poslovanja trenutno može biti usporen. Mogući su zastoj i kašnjenje uplate. Ovaj dan može obeležiti nesporazum u razgovoru s partnerom. Imate osećaj da govorite različitim jezikom. Mogući su neki manji problemi s kožom, iritacija, akne ili ekcem.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša poslovna saradnja sa inostranstvom može krenuti neželjenim tokom. Mogući su zastoj i neočekivane prepreke. Ovaj period vam donosi preosetljivost i nesuglasice s partnerom. Moguća je kriza poverenja između vas. Skloni ste gripu, ojačajte imunitet, povećajte unos vitamina.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas do vas može dopreti priča o spletkama saradnika od kojeg to niste očekivali. Verbalni konflikt. Vaš partner igra igru vruće-hladno, i to vam se ne dopada. Između vas može doći do nesuglasica. Moguće je variranje krvnog pritiska.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljni aspekti u vašem polju karijere doneće vam uspešnu reorganizaciju poslovanja. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom u znaku Vodolije ili Vage. Većim delom ovog perioda možete patiti od nedostatka apetita ili će vam smetati sve što pojedete.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Atmosferu na poslu mogu obeležiti nesuglasice s kolegama ili spletke. Čuvajte se manipulativnih osoba. Uspešno ćete prevazići jedan stari problem u odnosu s partnerom. Sledi period dalje stabilizacije. Bazirajte ishranu na voću i povrću!

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Reorganizacija poslovanja odraziće se i na vašu radnu poziciju. Uskoro ćete dobiti dodatne nadležnosti. Slobodne Vage okružene su brojnim udvaračima. Očekuje vas sastanak na kojem nećete odoleti šarmu jednog Lava. Mogući problemi s grlom i glasnim žicama ili krajnicima.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neizvesna situacija u okviru nove poslovne saradnje danas vam može izazvati glavobolju. Očekuje vas važan poslovni sastanak. Ovaj period vam donosi mogućnost obnavljanja veze sa osobom iz prošlosti. Nemate većih zdravstvenih problema, ali trebalo bi da promenite neke svoje navike.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha u ovom periodu je savršena organizacija i poštovanje prioriteta. Uradite prvo ono što je najvažnije. Budite realniji u očekivanjima u pogledu osobe s kojom ste tek počeli da se viđate. Niko nije savršen. Potreban vam je odmor, sna vam nikad nije dosta.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Obazrivo upravljajte novcem, jer postoji velika mogućnost da dođe do zakašnjenja važne uplate. Pripremite rezervni plan. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz test fazu. Moguća je kriza poverenja između vas. Nije povoljna faza za fizičku aktivnost, mirujte koliko možete.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak rada na novom projektu ili na radnom mestu koje podrazumeva nove nadležnosti. Vaš odnos s partnerom muči stari problem koji se tiče poverenja. Neophodan je iskren razgovor. Mogući su problemi s proširenim venama ili viškom tečnosti u organizmu.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće iznenadno poslovno putovanje i poslovni sastanak koji će vam doneti finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira. Želite da uvedete nešto novo što će probuditi stari žar. Redovan unos magnezijuma bio bi vam vrlo koristan.