Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Gubićete dokumenta, pogrešno ćete ispunjavati formulare i zaboravljati da prenesete poruke. Kako biste izbegli nesporazume i sprečili zaboravnost, radite planski i zapisujte bitne podatke.

Ljubav: Budite oprezni ako ulazite u novu vezu. Mogli biste prekasno da shvatite da je osoba u koju ste se zaljubili nesređena i nespremna za pravi i zreli odnos. Ako ste u ozbiljnoj vezi, mogli biste da planirate brak, a nedelja je baš povoljna za takve odluke.

Zdravlje: Nemojte se sasvim opustiti jer još uvek traje delovanje vama nepovoljnog znaka Vage, koja vas izlaže iscrpljenjima i nezgodama. Hranite se zdravije, a dobro je i da posegnete za vitaminima.

Najbolji dan: 6. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Od 7.10. bićete skloni raspravama, a na trenutke tvrdoglavi. Odnosi s autoritetima biće osetljiva tema. Ne isterujte pravdu na čistac, čak i ako mislite da ste u pravu. Nezaposleni bi mogli da dobiju posao.

Ljubav: Zahvaljujući naklonjenoj Veneri, živnućete pred naletom uzbuđenja. Možda će osoba vašeg srca biti mlađa od vas ili neko koga poznajete odranije, ali nikad niste imali prilike da se bolje upoznate. Zauzeti će se češće svađati, ali i brzo miriti.

Zdravlje: Vaše psihičko stanje će se popraviti pa ćete biti manje razdražljivi. Neki će krenuti u svet duhovnosti, proučavajući literaturu na tu temu. Međutim, vreba vas Mars koji vas izlaže stresu, pa i bolestima.

Najbolji dan: 9. oktobar

Najlošiji dan: 7. oktobar

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Umetnost, moda i lepota područja su u kojima ćete imati najviše uspeha, a pozitivni događaji očekuju i one koji se bave obrazovanjem, trgovinom i radom s ljudima.

Ljubav: Otvoreno ćete razgovarati s partnerom, poveriti mu dugo čuvanu tajnu ili razotkriti kompleks koji vas muči. To će doprineti boljem međusobnom razumevanju. Slobodni će se zaljubiti u nekog ko je dosta komplikovan, pa će im trebati puno strpljenja da dotičnog osvoje.

Zdravlje: Fizička forma vam je dobra i možete se pohvaliti velikom izdržljivošću. Međutim, Mars u Škorpiji može nešto lošije da vam deluje na raspoloženje. Pazite se povreda na radnom mestu, naročito ako radite sa mašinama.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Borićete se za bolji položaj. Podnećete zahtev za unapređenjem ili se posvetiti izradi radne biografije, pratiti oglase i slati molbe za bolje radno mesto. Od 7.10. sve čega se dotaknete, biće krunisano uspehom.

Ljubav: Partner će biti spreman da vam prizna greške i propuste, što će poboljšati vaš odnos. Slobodnima će zanimljiva i tajanstvena osoba prilično „zavrteti pamet“. Sve češće ćete se dopisivati porukama, što će vas i zbližiti.

Zdravlje: Nedelja je odlična za poseta lekaru i obavljanje potrebnih pregleda. Na poslu ćete previše raditi, što može biti uzrok iscrpljenosti i umora. Ipak, čuva vas borbeni Mars koji će vam dati energije da se izborite sa stresom.

Najbolji dan: 6. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Slabo razlikujete dobre od loših prilika i saveznike od protivnika. Dani nakon 7.10. nisu pogodni za donošenje bitnih odluka, jer vas ne krasi objektivnost. Ako ste privatni preduzetnik, poslujte u skladu sa zakonom.

Ljubav: Bićete previše okupirani poslovnim zbivanjima, da biste mogli da se opustite u ljubavi. Obnovite romantiku s partnerom koji se sve više oseća zanemarenim. Slobodni bi zanimljivu osobu mogli da upoznaju na internetu.

Zdravlje: Psihički ste jako dobro i odlično ste raspoloženi. Međutim, Mars vam je nepovoljan i izlaže vas povećanom stresu, pa se pazite mogućih upala ili povreda. Koristite svaku priliku za odmaranje.

Najbolji dan: 7. oktobar

Najlošiji dan: 10. oktobar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako se bavite obrazovanjem, pisanjem, kulturom ili umetnošću, postići ćete zavidne rezultate. Pred vama su dani putovanja, odlaska na seminare i stručne skupove. Mnogima će i zarade početi da se popravljaju.

Ljubav: Štiti vas Venera u vašem znaku. Neki među vama ostvariće veliku želju pa biste mogli da proslavite veridbu ili će vam osoba u koju ste zaljubljeni uzvratiti osećanja. Pred vama su dani stvoreni za nove susrete, ljubav i romantiku.

Zdravlje: Aktivan društveni život pomoći će vam da optimističnije gledate na životne probleme. Treba vam opuštanje, zabava i odmak od sivila svakodnevice. Iskoristite vikende za izlete, naročito ako će vreme biti lepo.

Najbolji dan: 9. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: U solidnom ste periodu u kom ćete lucidnim idejama i radnom učinkovitošću nadmašiti sebe. Imaćete spretne ruke i dobro ćete se snalaziti u praktičnim poslovima. Poboljšaće se odnosi s kolegama i šefovima.

Ljubav: Razmišljaćete o raskidu veze, a na to će vas nagnati osećaj da ste istrošili sve emotivne zalihe. Nemojte nagliti jer će vas taj osećaj uskoro napustiti. Slobodni su zaljubljeni u teško osvojivu osobu, ali to još više pobuđuje vašu maštu i strast.

Zdravlje: Imaćete zaštitu Sunca u svom znaku pa ćete zahvaljujući odličnoj fizičkoj kondiciji sve dobro podnositi. Manje tegobe moguće su s osetljivom kožom lica pa je negujte prirodnim preparatima.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Privlačiće vas zahtevni zadaci, poslovi kojima niste dorasli i situacije u kojima ćete moći da dokažete svoje sposobnosti. Od 7.10. bolje ćete zarađivati i vratiti dugove. Međutim, pazite se neiskrenih kolega i nekih zavera.

Ljubav: Zahvaljujući Veneri u naklonjenom vam znaku Device, oko vas će biti sve više prilika za novu ljubav. Iako u vezama i brakovima ima svađa, obostrana ljubav sve pobeđuje! Mars vas čini posebno strastvenim i erotičnim.

Zdravlje: Iscrpljuje vas Marsov uticaj u vašem znaku pa se teže koncentrišete i pamtite. Prijale bi vam blaže fizičke aktivnosti, poput šetnji ili vožnje biciklom. Pazite pritom da se ne povredite ili dobijete upalu mišića.

Najbolji dan: 6. oktobar

Najlošiji dan: 10. oktobar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Čuvajte se neiskrenih saradnika koji bi mogli da vam rade iza leđa. Ako vam neko poveri važnu poslovnu tajnu, nemojte je nikome ispričati jer će se sve saznati. No nekima među vama se otvara prilika za napredovanje.

Ljubav: Mnogo ćete postići ako odlučite da stanete na kraj lošoj vezi ili zavedete osobu koja vam se sviđa. Vreme je da napravite iskorak u nešto novo – ostavite prošlost iza sebe! Bitno je da ne zapostavljate društveni život, izlaske i zabavu.

Zdravlje: Moguće su probavne tegobe, a pripazite se i crevne viroze! Očekuju vas naleti neraspoloženja, a neke među vama moriće nesanica. Međutim, čuva vas naklonjeno Sunce pa će sve tegobe biti prolaznog karaktera.

Najbolji dan: 7. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Verovaćete u uspeh i neće vam biti žao da uložite mnogo energije. Odlično su vam aspektirani trgovina, marketing, ekonomija, kao i odnosi sa strancima i putovanja. Mogli biste s prijateljem da udružite snage u zajednički posao.

Ljubav: Dobar Venerin uticaj omogućiće vam da se otvorite prema drugima i odškrinete vrata uzbudljivim ljubavnim prilikama. Iznenadiće vas duboka osećanja prema jednoj osobi, pa ste samo na korak velikoj zaljubljenosti.

Zdravlje: Mogli biste da osetite pad svojih psihičkih sposobnosti u vidu umora i nemira. Trebaće vam trenuci samoće, kako biste sredili utiske i vratili unutrašnji mir. Ipak imate dovoljno energije kojom ćete pobediti stres.

Najbolji dan: 10. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nemojte brzopleto da nasedate na glasine o sebi. Izbegnite sva suprotstavljanja, jer nećete uspeti da nađete odgovarajuće reči kojima biste argumentovali svoje izjave. Najbolje vam se razvijaju poslovi s inostranstvom.

Ljubav: Mnogo izlazaka i poznanstava u vaš život će doneti novu osobu u koju ćete se zaljubiti. Ne dozvolite da vam nečije kritike na račun simpatije pokvare prvi utisak. Verujte prvenstveno sebi i onome što vi osećate.

Zdravlje: Mogli biste da osećate jak umor i neraspoloženost. Okružite se veselim ljudima. Pripazite se prehlade ili viroze – ojačajte se vitaminima. Pre spavanja dobro provetrite sobu i nemojte je pregrejavati.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 9. oktobar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Odlično ćete poslovati s inostranstvom, a neki će i novi posao dobiti van granica zemlje. Na radnom mestu ćete od 7.10. biti izuzetno snalažljivi i uspešni. Šefovi će vam dodeliti odgovornije poslove.

Ljubav: Ako ste imali ljubavnih nesuglasica, od ove nedelje lakše ćete ih rešiti. Neuzvraćena osećanja i patnje polako ostaju iza vas. Nekima je na pomolu nova veza s osobom koja živi ili radi u inostranstvu. Bračne svađe i napetosti jenjavaju.

Zdravlje: Mars u Škorpiji vas osnažuje i puni pozitivnom energijom. Zanimaće vas svet alternative, bioenergije i generalno sve što ima veze s duhovnošću. Osetićete priliv energije koja će vas činiti dinamičnijima.

Najbolji dan: 6. oktobar

Najlošiji dan: 11. oktobar

