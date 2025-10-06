Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognpui za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Razmislite o tome da počnete s nekom umerenom fizičkom aktivnošću.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri. Ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi. Novi početak stare romanse. Možete imati probleme sa osetljivim kostima, kičmom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni uticaji doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o dugoročnoj saradnji. Unapredićete metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Više ste nego inače skloni alkoholu i porocima - pripazite da ne stvorite lošu naviku.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno ćete rešiti stari problem što se tiče administrativnog dela posla. Budite oprezni u radu s klijentima. Slobodne Rakove u isti mah privlače dve osobe i nalaze se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Prekontrolišite i stanje jetre ako budete išli kod lekara.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvo, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku Vage. Osetljivi ste i podložni alergijskim reakcijama.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno ćete prevazići probleme u odnosu s poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom s kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret. Mogući su manji problemi s bubrezima.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećani obim posla. Polje platnog prometa dobija na dinamici. Odnos s partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz malu dozu njegove ljubomore. Potrudite se da povećate unos vitamina i da se više odmarate.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko radite u prosveti, ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas unapređenje. Vaš odnos s partnerom može da ima trzavice. Različito gledate na neke bitne stvari. Pad imuniteta vam može biti naglašen.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne Strelčeve očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Lavom. Problemi s vrtoglavicom su naglašeni.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju ovaj period će biti krunisan poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u svoju vezu s partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Osetljiva bešika, možete biti skloni upalama, kao i prehladi.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuju vas zaostale isplate novca. Slobodne Vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguće su infekcije grla, problemi sa osetljivom krajnicima.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne Ribe ovog dana očekuje susret sa izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, prijalo bi vam da dan provedete u krevetu.