Dnevni horoskop za 6. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognpui za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka.

OVAN

  Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Razmislite o tome da počnete s nekom umerenom fizičkom aktivnošću.
BIK

  Planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri. Ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi. Novi početak stare romanse. Možete imati probleme sa osetljivim kostima, kičmom.
BLIZANCI

  Planetarni uticaji doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o dugoročnoj saradnji. Unapredićete metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Više ste nego inače skloni alkoholu i porocima - pripazite da ne stvorite lošu naviku.
RAK

  Uspešno ćete rešiti stari problem što se tiče administrativnog dela posla. Budite oprezni u radu s klijentima. Slobodne Rakove u isti mah privlače dve osobe i nalaze se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Prekontrolišite i stanje jetre ako budete išli kod lekara.
LAV

  Neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvo, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku Vage. Osetljivi ste i podložni alergijskim reakcijama.
DEVICA

  Uspešno ćete prevazići probleme u odnosu s poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom s kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret. Mogući su manji problemi s bubrezima.
VAGA

  Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećani obim posla. Polje platnog prometa dobija na dinamici. Odnos s partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz malu dozu njegove ljubomore. Potrudite se da povećate unos vitamina i da se više odmarate.
ŠKORPIJA

  Ukoliko radite u prosveti, ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas unapređenje. Vaš odnos s partnerom može da ima trzavice. Različito gledate na neke bitne stvari. Pad imuniteta vam može biti naglašen.
STRELAC

  Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne Strelčeve očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Lavom. Problemi s vrtoglavicom su naglašeni.
JARAC

  Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju ovaj period će biti krunisan poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u svoju vezu s partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Osetljiva bešika, možete biti skloni upalama, kao i prehladi.
VODOLIJA

  Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuju vas zaostale isplate novca. Slobodne Vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguće su infekcije grla, problemi sa osetljivom krajnicima.
RIBE

  Planete u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne Ribe ovog dana očekuje susret sa izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, prijalo bi vam da dan provedete u krevetu.

