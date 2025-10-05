Slušaj vest

Pun Mesec u oktobru se uvek povezuje sa krajem poljoprivredne sezone i vrhuncem jesenje energije, a 2025. godine ovaj događaj dobija poseban značaj. Naime, 7. oktobra imaćemo prvi Supermesec u godini, redak trenutak kada se Mesec približava Zemlji najbliže i deluje posebno veliko i svetlo. Ovaj astronomski fenomen pojačava uticaj lunarnih energija, što znači da se svi procesi u prirodi i ljudskom životu osećaju življe.

Pun Mesec će se dogoditi 7. oktobra 2025. - to će biti prvi Supermesec u godini, a poznat je kao žetveni Mesec - tradicionalni naziv izveden iz kultura severnoameričkih starosedelaca, jer je označio kraj jesenje žetve. Mesec će u ovom trenutku biti u vatrenom znaku Ovna, dodajući dinamiku, hrabrost i želju za akcijom ovom periodu.

Supermesec u Ovnu simbolizuje punjenje unutrašnje snage, pozivajući na odlučnost i nezavisnost. Ovo je pogodno vreme za završetak starih zadataka, demonstriranje liderskih kvaliteta i postavljanje temelja za nove početke.

Pun Mesec 7. oktobra Foto: Shutterstock

Značenje punog Meseca u Ovnu

Kada je pun Mesec u znaku Ovna, sledeće osobine su pod njegovim uticajem:

Energija akcije, impulsivnost, inicijativa: Ovan je znak povezan sa počecima, liderstvom, snagom volje i često potrebom da se dokaže i napravi prvi korak. Tokom punog Meseca u Ovnu, možete osetiti nalet energije i želju da se bacite u akciju.

Sukobi i proboji: Ovnu nije strana borba - iritiranje i svađe su moguće, ali uz pravilno upravljanje, ovo je prilika da svako prevaziđe samog sebe.

Inovacije i lični projekti: Ako ste odlagali nešto novo, ovo je povoljno vreme: započnite projekat ili napravite korak.