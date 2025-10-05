Slušaj vest

Svadbe na Balkanu poznate su po sjajnoj atmosferi koja se na njima pravi. Međutim, nekad se pod uticajem koje čašice više i pređa granica dobrog ukusa pa neretko dođe do problema.

Na jednoj balkanskoj svadbi desila se scena koja je izazvala buru reakcija na društvenim mrežama. Na snimku koji kruži internetom vidi se mladić koji, u trenutku opšte euforije, dok stoji pored trubača rukom lepi nešto na njegovo čelo. U prvi mah mnogi su pomislili da je reč o novčanici, međutim, onda se ubrzo shvatilo šta je on uradio. Muzičar je vidno iznervirano reagovao, a snimak je izazvao burne reakcije.

Snimak je objavila popularna Instagram stranica „Podgorički vremeplov“, a gotovo svi koji su pogledali video nazvali su ovaj postupak – sramotnim i ponižavajućim.

Prema snimku, atmosfera na svadbi bila je na vrhuncu kada je mladića, očigledno ponetog pesmom, ponela želja da „počasti“ muzičara. Međutim, umesto novčanice, on mu je zalepio pršutu na čelo.

Iako se i lepljenje novca na telo muzičara smatra neprimerenim i nepoštovanjem prema umetniku, ovaj čin je, kako su mnogi komentarisali, prešao svaku meru pristojnosti.

Muzičar u šoku, snimak prekinut

Muzičar, koji je sve vreme svirao i trudio se da održi ritam, u prvi mah nije ni primetio šta se dogodilo. Međutim, kada je shvatio da mu je mladić na čelo zalepio parče mesa, odmah je prestao da svira i uputio mladiću oštr pogled pun neodobravanja.

Snimak se u tom trenutku prekida, pa nije poznato kako se ova neprijatna scena završila.