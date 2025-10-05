Slušaj vest

Četiri znaka Zodijaka osećaju da nešto nije u skladu sa njima, ali od 6. oktobra 2025., kada Merkur uđe u Škorpiju, sve može dobiti smisao.

Sad, kad je Merkur u Škorpiji, donosi se istraživački ton: tražimo rešenja, misterije postaju zanimljive, a skriveno izlazi na svetlo dana. Četiri horoskopska znaka osetiće efekat ovog tranzita mnogo intenzivnije i ako im je već bilo da nešto ne štima, uskoro će početi da vide jasniji smisao.

Škorpija

Kada Merkur uđe u tvoje sazvežđe, Škorpija, počinješ da osećaš olakšanje – konačno možeš izražavati ono što do sada držiš u sebi. Ovaj period donosi veću jasnoću razmišljanja i jači unutrašnji dijalog.

Međutim, imajući Mars istovremeno u tvojoj znak, moraš voditi računa o tome kako se izražavaš – emocije mogu biti burne. Iako ćeš osećati veću hrabrost, pazi da ego ne preuzme primat. Tvoje ideje mogu biti izuzetne – iskoristi ih da podržiš druge, pogotovo kada uspostavljaš nova poznanstva ili obnavljaš veze iz prošlosti.

Merkur će ostati u tvoj znak do 29. oktobra. Do tada budi otvorena za učenje, spremna na konstruktivne kritike i zrela u komunikaciji.

Bik

Bik, ako si osećala da tvoja veza trenutno nije u idealnom stanju, pripremi se – Merkur u Škorpiji će unositi jasnoću u emotivnu sferu. Od sada pa do 29. oktobra, ovaj tranzit će postaviti temelje za promene unutar partnerskih odnosa.

Posle turbulentnog perioda sa pomračenjima, osećaš olakšanje u komunikaciji – iako Merkur čini opoziciju tvom znaku, energija će biti intenzivna. Imaš priliku da produbiš vezu sa partnerom. Za samce, ovo je period kada nova poznanstva mogu doneti dublje emocionalne veze. Ipak, budi oprezna kome otvaraš srce – sledeće nedelje možda ćeš biti ranjivija.

U oblasti posla, tvoje odnose s kolegama može ojačati – Mars ti daje impuls da kreneš ka svojim ciljevima, ali nemoj žuriti. Istovremeno, Merkur može dopuštati pomirenja i iskrenost među prijateljima.

Lav

Lav, dok je Merkur bio u Vagi, tvoje prijateljske veze i društvene mreže bile su važan fokus. Lako si se povezivala, bila otvorena za nova poznanstva i razumevanje. Možda si čak započela projekat s prijateljima koji je i dalje u toku.

Sad, sa Merkurom u Škorpiji, počinješ da preispituješ dinamiku odnosa sa bližnjima, posebno s onima u kući ili porodici. Sledećih nedelja Merkur i Mars zajedno u ovoj oblasti podsećaju te da koristiš diplomatski pristup – konflikti mogu izbiti ako se ne pazi kako pričaš.

Od sada do 29. oktobra, prošlost može isplivati – stare svađe, nerešene teme, porodične napetosti. To je prilika da se oslobodiš tereta i redefinišeš kako pristupaš emocijama.

Vodolija

Vodolijo, osećala si da posao i profesionalna sfera „ne štimaju“. No, sa Merkurom u Škorpiji, stvari polako postaju jasnije – otvara se pitanje svrsishodnosti tvoje karijere. S Marsom u istom znaku, dobićeš impuls da ostvariš ambicije i pokreneš nove projekte.

Dok je Sunce još u Vagi (do 21. oktobra), osećaš inspiraciju da istražuješ akademske i intelektualne oblasti. Merkur ti pomaže da usmeriš energiju u stvari koje te stvarno interesuju – i to može doneti dugoročne koristi.

Svi pogledi biće usmereni ka tebi – Merkur ti pruža priliku da vodiš, ali s obavezom da paziš na reči i saradnju. Mars daje ratnički elan, Merkur taktiku zajedno ti pomažu da artikulišeš svoje želje bez nesmotrenih poteza.

Iako tranzit može delovati izazovno, plodovi koji iz njega izrastu mogu doneti transformaciju u profesionalnoj sferi i buđenje svrsishodnosti.

