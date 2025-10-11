da li vi znate?

da li vi znate?

Mario iz Zagreba u kvizu Želite li da postanete milioner

Slušaj vest

Iako kvizovi deluju lako kada ih pratimo iz udobnosti doma, situacija pred kamerama i publikom može biti mnogo stresnija. To je najbolje osetio Mario iz Zagreba, koji je u emisiji "Želite li da postanete milioner?" doživeo peh na desetom pitanju — upravo onda kada je mislio da sve ima pod kontrolom.

Savršen start bez ijednog džokera

Mario je briljirao tokom prvih devet pitanja, bez ijedne iskorišćene pomoći. Njegovo znanje i sigurnost doneli su mu 2.500 evra, a planirao je da potencijalnu nagradu iskoristi za putovanje u Montevideo. Nažalost, deseto pitanje mu je donelo potpuni preokret i neočekivan kraj.

Pitanje koje je sve promenilo

Mario iz Zagreba u kvizu Želite li da postanete milioner Foto: Printscreen/YouTube/KvizotekaTV

Pitanje koje mu je zadato glasilo je: - Premda je jedna "puna", a druga "prazna", koje su dve kugle za bilijar dobrim delom obojene istom bojom?

Opcije su bile:

A: trojka i devetka

B: trojka i desetka

C: trojka i jedanaestica

D: trojka i dvanaestica Džoker za džokerom, ali bez uspeha

Pošto nije znao tačan odgovor, Mario je krenuo da koristi džokere, jednog po jednog:

Prva pomoć bila je publika, koja je najveći broj glasova dala odgovoru A: trojka i devetka (50%), dok su ostale opcije dobile: B: 0%, C: 12%, D: 38%.

Iako nije bio uveren, Mario je pozvao prijatelja, ali nažalost poziv je istekao pre nego što je sagovornik uspeo da odgovori. Kao poslednju nadu iskoristio je džoker "pola-pola", koji je uklonio dve opcije i ostavio mu sledeće:

C: trojka i jedanaestica

D: trojka i dvanaestica Pogrešna odluka i veliki pad

Iako je sumnjao, Mario se odlučio za odgovor D, oslanjajući se delimično na mišljenje publike. Nažalost, tačan odgovor bio je C: trojka i jedanaestica. Zbog toga je Mario, uprkos odličnom početku i devet uzastopnih tačnih odgovora, napustio kviz sa samo 150 evra, jer nije uspeo da pređe drugi prag.

Bonus video: Jovan Memedović u kvizu Potera