Potrošio 3 džokera na pitanje o bilijaru, pa opet pogrešio: Učesnik kviza "Želite li da postanete milioner" prokockao sve šanse
Iako kvizovi deluju lako kada ih pratimo iz udobnosti doma, situacija pred kamerama i publikom može biti mnogo stresnija. To je najbolje osetio Mario iz Zagreba, koji je u emisiji "Želite li da postanete milioner?" doživeo peh na desetom pitanju — upravo onda kada je mislio da sve ima pod kontrolom.
Savršen start bez ijednog džokera
Mario je briljirao tokom prvih devet pitanja, bez ijedne iskorišćene pomoći. Njegovo znanje i sigurnost doneli su mu 2.500 evra, a planirao je da potencijalnu nagradu iskoristi za putovanje u Montevideo. Nažalost, deseto pitanje mu je donelo potpuni preokret i neočekivan kraj.
Pitanje koje je sve promenilo
Pitanje koje mu je zadato glasilo je: - Premda je jedna "puna", a druga "prazna", koje su dve kugle za bilijar dobrim delom obojene istom bojom?
Opcije su bile:
- A: trojka i devetka
- B: trojka i desetka
- C: trojka i jedanaestica
- D: trojka i dvanaestica
Džoker za džokerom, ali bez uspeha
Pošto nije znao tačan odgovor, Mario je krenuo da koristi džokere, jednog po jednog:
Prva pomoć bila je publika, koja je najveći broj glasova dala odgovoru A: trojka i devetka (50%), dok su ostale opcije dobile: B: 0%, C: 12%, D: 38%.
Iako nije bio uveren, Mario je pozvao prijatelja, ali nažalost poziv je istekao pre nego što je sagovornik uspeo da odgovori. Kao poslednju nadu iskoristio je džoker "pola-pola", koji je uklonio dve opcije i ostavio mu sledeće:
- C: trojka i jedanaestica
- D: trojka i dvanaestica
Pogrešna odluka i veliki pad
Iako je sumnjao, Mario se odlučio za odgovor D, oslanjajući se delimično na mišljenje publike. Nažalost, tačan odgovor bio je C: trojka i jedanaestica. Zbog toga je Mario, uprkos odličnom početku i devet uzastopnih tačnih odgovora, napustio kviz sa samo 150 evra, jer nije uspeo da pređe drugi prag.
Bonus video: Jovan Memedović u kvizu Potera