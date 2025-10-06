Slušaj vest

Herman Bonen iz belgijskog mesta Kasterle pobednik je ovogodišnjeg nacionalnog prvenstva u merenju bundeva nakon što je uzgojio džinovski primerak težak više od jedne tone.

Bonen, čija je bundeva teška 1.015,50 kilograma, rekao je da ove godine konkurencija nije bila tako jaka kao prethodnih.

"Svi su imali manju težinu nego što su očekivali, pa i ja. Ali uz puno vremena i dobre nege, rezultat ipak dođe", rekao je, prenela je Flamanska radio-televizija.

Naveo je i da je lepo biti prvak Belgije, "ali još je lepše znati da si uzgojio bundevu težu od 1.000 kilograma".

Kako je otkrio, ogromna bundeva neće odmah biti isečena, najpre će za dve nedelje biti izložena na bundevarskoj pijaci, a zatim će učestvovati na tradicionalnoj regati bundeva.

(Kurir.rs/ Telegraf)

