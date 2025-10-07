Slušaj vest

Toksi (31) iz Belgije postala je prava internet senzacija i simbol ekstremne transformacije nakon što je javno otkrila da je odstranila svoj nos - i time postala prva žena u istoriji koja je svesno uradila takvu operaciju iz estetskih razloga - ali i istetovirala celo lice i telo. Sada je pokazala fotografiju kako je izgledala pre svih tetovaža i esketskih zahvata.

Ova mlada žena već godinama svesno menja svoje telo kroz niz ekstremnih procedura, a njene fotografije pre i posle operacija deluju kao da prikazuju dve potpuno različite osobe. Naime, pre samo nekoliko godina, pre svih tetovaža ii zahvata, Toksi je izgledala kao sasvim obična žena - duga svetloplava kosa, preplanuli ten, ružičasti karmin, zlatne minđuše i nežan osmeh. Danas, međutim, njen odraz u ogledalu izgleda potpuno drugačije.

Njeno lice je perekriveno crnim tetovažama, ugrađeni rogovi na čelu, povećane usne, a njene nekada zelene oči sada su crne kao ugalj, zahvaljujući proceduri tetoviranja očnih jabučica.

Toksi je u transformaciji otišla i korak dalje - podelila je jezik na dva dela, obojila ga u crno, ispekla i izbrusila zube u srebrne šiljke, a uši joj je hirurg skratio i preoblikovao kako bi izgledale "demonski". U njenom vratu sada se jasno ocrtavaju koštani implanti koji stvaraju utisak "grebena" ispod kože.

Najšokantnija operacija: potpuno uklanjanje nosa

Iako je većina njenih intervencija šokirala javnost, ništa nije izazvalo toliko pažnje kao trenutak kada je otkrila da je odlučila da ukloni nos.

U intervjuu sa poznatim umetnikom i street portretistom Devonom Rodrigezom, ova Belgijanka je priznala da je upravo ta operacija bila najteža i najbolnija do sada.

"Bolelo je mnogo više nego kada sam ugrađivala rogove. Ali želela sam da odraz u ogledalu u potpunosti odražava ono što osećam iznutra - biće tame, nešto drugačije, nesavršeno, ali autentično", rekla je.

Pre nego što je hirurg pristao da izvrši zahvat, procedura je morala biti odobrena od strane lekara i psihijatra. Opasna i invazivna operacija zahtevala je dug oporavak - Toksi je otkrila da je potpuno zarasla tek posle osam nedelja.

"Sve svoje delove čuvam u teglama"

U jednoj od svojih Instagram objava, mlada Belgijanka je otkrila bizaran detalj - iako je svesno odlučila da ukloni delove tela, nije želela da se od njih u potpunosti rastane.

"Imam sve delove svog tela sačuvane u malim staklenim teglama. To su delovi mene. Ne mogu ih baciti", izjavila je.

Ovaj potez dodatno je podstakao rasprave na društvenim mrežama, gde su mnogi izrazili zabrinutost za njeno mentalno i fizičko zdravlje, dok su drugi stali u njenu odbranu i pozivali se na poštovanje individualnog izbora.

"Volim da budem nesavršena"

Uprkos osudama i šokiranim reakcijama, Toksi tvrdi da se nikada nije osećala srećnije. Za nju, telo je platno, a svaka modifikacija umetnički izraz.

"Volim da budem nesavršena. Nesavršenosti su ono što nas čini jedinstvenima. Moj izgled je moj identitet, moje ogledalo i moj mir", dodala je.

Društvene mreže podele: šok, tuga i divljenje

Komentari ispod njenih objava su oštro podeljeni.

"Bila si toliko lepa pre svega ovoga. Zašto si to uradila sebi?“, "Ne razumem kako neko može proći kroz toliko promena za tako kratko vreme. Telo i um moraju imati vremena da se prilagode. Previše impulsivno, ovo je za žaljenje", pisali su oni koji osuđuju njene postupke.

Ipak, među hiljadama komentara našli su se i oni u kojima je ljudi podržavaju.

"Tvoje telo, tvoja umetnost. Hvala ti što pokazuješ hrabrost da budeš svoja".

"Putovanje se ne završava ovde"

Uprkos svemu, Toksi ne planira da stane. Na Instagramu je najavila da će nastaviti sa modifikacijama i da ima još nekoliko "projekata" u planu, koje zasad čuva u tajnosti.

Dok je mnogi nazivaju "demonkom", "kraljicom tame" ili čak "ženom bez lica", ona za kraj ističe: "Ja nisam demon. Ja sam samo neko ko odbija da se uklopi u ono što društvo smatra lepim".

