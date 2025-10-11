Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je u rekordnom roku postao viralan – glavni junak je mali pas čija je reakcija na sopstveno kijanje nasmejala hiljade korisnika.

Neobična i preslatka reakcija

Na snimku se vidi kako pas mirno sedi, potpuno opušten, sve dok ne kine iznenada. U tom trenutku, kao da se prepao sopstvenog zvuka, skače, počinje da laje zbunjeno, i uznemireno se okreće oko sebe kao da pokušava da shvati šta se upravo dogodilo.

Njegova spontana i iskrena reakcija izazvala je lavinu komentara i emodžija smeha ispod objave.

Komentari puni simpatija i šale

Korisnici interneta nisu ostali ravnodušni. U komentarima su se nizale poruke oduševljenja i zabave: "Nikad nisam videla nešto istovremeno ovako smešno i slatko", "Gledam već peti put i ne mogu da prestanem da se smejem".

Neki su se i našalili na sopstveni račun, pa je jedan komentar glasio: "Iskreno, i ja se nekad uplašim kad iznenada kinem."

Jedan od omiljenih komentara bio je: "Ovo je definitivno najiskrenije stvorenje na internetu."

Snimak koji popravlja dan

Ova kratka scena podsetila je mnoge koliko životinje mogu biti autentične i koliko malo je potrebno da se nečiji dan popravi. Reakcija ovog psa, iako traje samo nekoliko sekundi, donela je osmeh hiljadama ljudi širom sveta.

Bonus video: Kako mačka pokazuje da vas voli?