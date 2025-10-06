Slušaj vest

Kineski horoskop postoji više od 2.000 godina i, za razliku od zapadnog, zasniva se na godini rođenja, a ne na mesecu. Svaka godina povezana je s jednim od 12 životinjskih znakova, a ciklus se ponavlja svakih 12 godina.

Svaki znak ima svoje posebne osobine, energiju i sudbinu - a neki su, prema verovanjima, posebno blagosloveni srećom i uspehom.

Zmaj - simbol moći, sreće i uspeha

Zmaj Foto: Shutterstock



Prema kineskoj astrologiji, Zmaj (godine rođenja: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024...) smatra se najsrećnijim znakom. On simbolizuje mudrost, snagu i blagostanje. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju prirodnu harizmu, magnetsku energiju i često se nalaze u središtu pažnje.

U kineskoj kulturi, Zmaj je carski simbol i donosi veliku životnu sreću, uspeh u karijeri i dugovečnost. Kaže se da Zmajevi imaju "zvezdu sreće" koja ih prati - i kada naiđu na prepreke, sudbina ih nekako uvek pogura napred.

"Zmaj je znak rođen pod zaštitom neba - njemu se vrata sama otvaraju", kaže stara kineska poslovica.

Pacov – pametan strateg i majstor prilika

Pacov Foto: Shutterstock



Odmah iza Zmaja, slede Pacovi (godine: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Rođeni u ovom znaku važe za brze mislioce i snalažljive ljude. Sreća ih često prati jer znaju da iskoriste svaku priliku.

Njihov život retko ide ravnom linijom, ali im intuicija i oštar um pomažu da uvek pronađu pravi put.

Konj - znak uspeha, avanture i slobode

Konj Foto: Shutterstock



Osobe rođene u godini Konja (1966, 1978, 1990, 2002, 2014) poznate su po velikoj energiji, optimizmu i hrabrosti. Sreća im dolazi kroz kretanje i promene – kada slede svoj instinkt, postižu neverovatne rezultate.

Konji su često vođe i preduzetnici, a njihova otvorenost donosi im podršku drugih i povoljne prilike.

Svinja - znak blagostanja i dobrote

Svinja Foto: Shutterstock



Svinje (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) su poznate po mirnom karakteru i toplini, ali i po tome što ih često prati materijalna sreća. Oni ne teže glamuru, ali im život najčešće pruža udobnost i stabilnost.

U kineskoj astrologiji, Svinja se povezuje sa iskrenošću i dobrom karmom - zato joj se mnogi znakovi dive.

(Kurir.rs/Informer)

