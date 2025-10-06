Slušaj vest

Kada temperature padnu, prva reakcija većine ljudi je da što bolje zatvore prozore i zadrže toplotu u domu. Međutim, lekari i stručnjaci za kvalitet vazduha upozoravaju da vazduh u zatvorenom prostoru, prepun čestica i zagađivača, može biti štetniji po zdravlje nego hladan spoljašnji vazduh.

Svakodnevno provetravanje, čak i na nekoliko minuta, jednostavna je, ali izuzetno efikasna mera koja pomaže u sprečavanju respiratornih problema, održavanju zdravog doma i poboljšanju opšteg blagostanja.

često treba provetravati stan Foto: Kzenon, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Smanjenje rizika od respiratornih infekcija

U ustajalom vazduhu u zatvorenom prostoru mogu se nakupiti mikrobi, virusi i bakterije. Tokom hladnijih meseci, kada više vremena provodimo u zatvorenom i vazduh slabije cirkuliše, rizik od širenja infekcija među ljudima značajno raste. Svakodnevno provetravanje „razređuje“ koncentraciju ovih patogena i može smanjiti rizik od respiratornih virusa, gripa, pa čak i COVID-19.

Smanjenje nivoa ugljen-dioksida

Kada boravimo u zatvorenoj prostoriji, naročito noću ili u manjim sobama, nivo CO2 brzo raste. Visoka koncentracija CO2 sama po sebi nije opasna, ali može izazvati umor, glavobolju i pad koncentracije. Istraživanja su pokazala da nedostatak svežeg vazduha smanjuje kognitivne sposobnosti. Jednostavno otvaranje prozora vraća kiseonik na optimalan nivo i čini da se osećamo budnije i energičnije.

često treba provetravati stan Foto: gpointstudio, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uklanjanje zagađivača iz prostora

Nameštaj, tepisi, sredstva za čišćenje i mirisne sveće oslobađaju u vazduh isparljive organske jedinjenja (VOC), koja mogu izazvati iritaciju disajnih puteva i dugoročne zdravstvene probleme. Dodatno, dim od kuvanja ili sveća povećava nivo sitnih čestica u prostoru. Svakodnevno provetravanje pomaže u uklanjanju ovih nevidljivih zagađivača i stvara zdravije okruženje, posebno za decu i osobe sa respiratornim problemima.

Sprečavanje vlage i pojave buđi

Kada su prozori dugo zatvoreni, vlaga koja nastaje od kuvanja, tuširanja ili disanja može izazvati kondenzaciju. Vremenom, vlažni zidovi postaju idealno mesto za razvoj buđi, koja ne samo da oštećuje dom, već povećava rizik od alergija i respiratornih tegoba. Redovno provetravanje uravnotežuje nivo vlage i sprečava nakupljanje vode na zidovima i prozorima, čuvajući prostor suv i zdrav.

Poboljšanje kvaliteta sna

Kvalitetan san je ključan za zdravlje. Zagušljiva spavaća soba sa visokim nivoom CO₂ i suvim vazduhom može uzrokovati često buđenje i osećaj umora ujutru. Istraživanja su pokazala da ljudi koji spavaju u provetrenim prostorijama prijavljuju bolji san i osećaju se odmornije. Dakle, čak i ako je napolju hladno, nekoliko minuta svežeg vazduha pre spavanja može napraviti razliku između nemirne i okrepljujuće noći.

Foto: Profimedia

Povećanje psihološke udobnosti

Zatvoren, „težak“ vazduh može povećati osećaj umora i nedostatka motivacije. Suprotno tome, svež vazduh trenutno poboljšava raspoloženje, donosi osećaj energije i mentalne jasnoće. Zato se u kancelarijama i školama redovno provetravanje povezuje sa većom produktivnošću i boljim raspoloženjem. Otvaranje prozora kod kuće, makar na nekoliko minuta, može delovati kao mali mentalni „restart“, naročito tokom dugih zimskih dana.

Klikom na link saznajte kako da sprečite paukove da uđu kroz prozor.

Dugoročna energetska efikasnost

Možda zvuči nelogično, ali kratka i intenzivna provetravanja su efikasnija od držanja prozora poluotvorenim satima. Kada se prozor otvori na 5–10 minuta, zidovi ostaju topli i pomažu da se prostor brzo ponovo zagreje. Sporo provetravanje, naprotiv, dovodi do većeg gubitka toplote i povećanja računa za grejanje. Osim toga, suvlji i čistiji vazduh omogućava da sistemi za grejanje rade efikasnije.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video. Pranje prozora na zgradi na Novom Beogradu